Неприятность для Забарного. ПСЖ готовит трансфер за 70 миллионов евро

«ПСЖ» внимательно следит за прогрессом хорватского центрбека Луки Вушковича, который ярко проявляет себя в Бундеслиге. Парижане рассматривают 18-летнего защитника как стратегическое усиление обороны на будущее.

Права на игрока принадлежат «Тоттенхэму», а нынешний сезон он проводит в аренде в «Гамбурге». Несмотря на юный возраст, Вушкович демонстрирует зрелую игру, уверенность в единоборствах и опасность при стандартах – в этом сезоне он уже забил четыре мяча в 19 матчах.

В Париже ценят его физические данные, игру на втором этаже и умение начинать атаки из глубины. В то же время конкуренция за хорвата высока: интерес приписывают «Реалу», «Барселоне», «Манчестер Сити» и «Ливерпулю».

В Лондоне не спешат расставаться с талантом, чей контракт действует до 2030 года. Потенциальные переговоры могут стартовать с суммы не менее 60–70 миллионов евро.