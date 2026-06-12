Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неприятность для Забарного. ПСЖ готовит трансфер за 70 миллионов евро
Франция
12 июня 2026, 03:32 |
58
0

Неприятность для Забарного. ПСЖ готовит трансфер за 70 миллионов евро

Парижане нацелились на Вушковича

12 июня 2026, 03:32 |
58
0
Неприятность для Забарного. ПСЖ готовит трансфер за 70 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Вушкович
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

«ПСЖ» внимательно следит за прогрессом хорватского центрбека Луки Вушковича, который ярко проявляет себя в Бундеслиге. Парижане рассматривают 18-летнего защитника как стратегическое усиление обороны на будущее.

Права на игрока принадлежат «Тоттенхэму», а нынешний сезон он проводит в аренде в «Гамбурге». Несмотря на юный возраст, Вушкович демонстрирует зрелую игру, уверенность в единоборствах и опасность при стандартах – в этом сезоне он уже забил четыре мяча в 19 матчах.

В Париже ценят его физические данные, игру на втором этаже и умение начинать атаки из глубины. В то же время конкуренция за хорвата высока: интерес приписывают «Реалу», «Барселоне», «Манчестер Сити» и «Ливерпулю».

В Лондоне не спешат расставаться с талантом, чей контракт действует до 2030 года. Потенциальные переговоры могут стартовать с суммы не менее 60–70 миллионов евро.

По теме:
Реал нацелился на обладателя Золотого мяча
Модрич – самое дорогое приобретение Реала под руководством Моуриньо
ИБРАГИМОВИЧ: «В Марселе в нас бросали ножи, а здесь смеются и едят тако»
Лука Вушкович ПСЖ трансферы Серии A трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Гамбург Тоттенхэм
Дмитрий Олийченко Источник: TransferFeed
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хавьер АГИРРЕ: «Он сказал это о нас? У них не было ни обороны, ни владения»
Футбол | 12 июня 2026, 02:55 0
Хавьер АГИРРЕ: «Он сказал это о нас? У них не было ни обороны, ни владения»
Хавьер АГИРРЕ: «Он сказал это о нас? У них не было ни обороны, ни владения»

Пресс-конференция наставника сборной Мексики после победы над ЮАР в матче ЧМ-2026

Ацтека довольна. Мексика обыграла ЮАР в матче с тремя удалениями
Футбол | 12 июня 2026, 00:04 8
Ацтека довольна. Мексика обыграла ЮАР в матче с тремя удалениями
Ацтека довольна. Мексика обыграла ЮАР в матче с тремя удалениями

Состоялся стартовый поединок чемпионата мира

ЧМ-2026. Группа А: хозяева турнира и сплошные коты в мешке
Футбол | 11.06.2026, 12:09
ЧМ-2026. Группа А: хозяева турнира и сплошные коты в мешке
ЧМ-2026. Группа А: хозяева турнира и сплошные коты в мешке
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
Бокс | 11.06.2026, 09:22
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Футбол | 11.06.2026, 12:02
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги переходного плей-офф. Определены все клубы-участники УПЛ 2026/27
Итоги переходного плей-офф. Определены все клубы-участники УПЛ 2026/27
10.06.2026, 06:23 7
Футбол
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
10.06.2026, 06:05
Бокс
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
11.06.2026, 05:32 1
Футбол
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
10.06.2026, 09:35 2
Футбол
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
11.06.2026, 10:12
Бокс
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
10.06.2026, 07:22 7
Футбол
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
10.06.2026, 11:12 52
Футбол
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
10.06.2026, 10:58 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем