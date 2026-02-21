ВИДЕО. Свитолина выступила с речью после проигранного финала в Дубае
21 февраля Элина уступила Джессике Пегуле в решающем поединке эмиратского тысячника
Украинская теннисистка Элина Свитолина выступила с короткой речью на церемонии награждения после проигранного финала турнира WTA 1000 в Дубае Джессике Пегуле:
«Cегодня был очень тяжелый матч, поздравляю Джессику и ее команду с этой замечательной неделей.
Для меня лично это была хорошая неделя. У меня было много отличных поединков, и сегодня, к сожалению, немного не хватило, но я все равно очень, очень счастлива, что сыграла здесь. Хороший теннис, хороший турнир, я всегда люблю играть здесь, так что да, очень, очень хорошие ощущения.
Большое спасибо всем, кто приходил поддерживать нас каждый матч. Это было действительно очень особенно. Спасибо всем спонсорам, болбоям, судьям. И да, для меня и для всех всегда очень особенно играть здесь. Вы делаете это очень особенным. Спасибо».
Свитолина уступила Пегуле в решающем поединке в двух сетах со счетом 2:6, 4:6.
Elina Svitolina after losing to Jessica Pegula in the Dubai final:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 21, 2026
“It was a tough match today. Congrats Jess for this wonderful week for you and your team. For me personally it was a great week. I had lots of great battles. Today unfortunately, a little bit short. But still… pic.twitter.com/Fjg87HRPWW
