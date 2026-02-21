Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Свитолина выступила с речью после проигранного финала в Дубае
WTA
21 февраля 2026, 20:22 |
2684
9

ВИДЕО. Свитолина выступила с речью после проигранного финала в Дубае

21 февраля Элина уступила Джессике Пегуле в решающем поединке эмиратского тысячника

21 февраля 2026, 20:22 |
2684
9 Comments
ВИДЕО. Свитолина выступила с речью после проигранного финала в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина выступила с короткой речью на церемонии награждения после проигранного финала турнира WTA 1000 в Дубае Джессике Пегуле:

«Cегодня был очень тяжелый матч, поздравляю Джессику и ее команду с этой замечательной неделей.

Для меня лично это была хорошая неделя. У меня было много отличных поединков, и сегодня, к сожалению, немного не хватило, но я все равно очень, очень счастлива, что сыграла здесь. Хороший теннис, хороший турнир, я всегда люблю играть здесь, так что да, очень, очень хорошие ощущения.

Большое спасибо всем, кто приходил поддерживать нас каждый матч. Это было действительно очень особенно. Спасибо всем спонсорам, болбоям, судьям. И да, для меня и для всех всегда очень особенно играть здесь. Вы делаете это очень особенным. Спасибо».

Свитолина уступила Пегуле в решающем поединке в двух сетах со счетом 2:6, 4:6.

ВИДЕО. Свитолина выступила с речью после проигранного финала в Дубае

По теме:
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в финал Дубая
ФОТО. Свитолина получила утешительный приз после финала WTA 1000 в Дубае
Элина Свитолина – Джессика Пегула. Финал WTA 1000 в Дубае. Видеообзор матча
Элина Свитолина Джессика Пегула WTA Дубай видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(75)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 16.02–22.02
Теннис | 21 февраля 2026, 22:53 0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 16.02–22.02
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 16.02–22.02

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Украина провела худшие зимние Олимпийские игры за всю историю
Олимпийские игры | 21 февраля 2026, 19:52 40
Украина провела худшие зимние Олимпийские игры за всю историю
Украина провела худшие зимние Олимпийские игры за всю историю

Сине-желтые не завоевали ни одной награды

Колесник, который избил работника ТЦК, обратился к футбольному руководству
Футбол | 21.02.2026, 03:02
Колесник, который избил работника ТЦК, обратился к футбольному руководству
Колесник, который избил работника ТЦК, обратился к футбольному руководству
ФОТО. Вот как выглядит лицо Колесника после встречи с ТЦК и полицией
Футбол | 21.02.2026, 08:18
ФОТО. Вот как выглядит лицо Колесника после встречи с ТЦК и полицией
ФОТО. Вот как выглядит лицо Колесника после встречи с ТЦК и полицией
Элина Свитолина – Джессика Пегула. Прогноз, анонс на финал WTA 1000 в Дубае
Теннис | 21.02.2026, 16:00
Элина Свитолина – Джессика Пегула. Прогноз, анонс на финал WTA 1000 в Дубае
Элина Свитолина – Джессика Пегула. Прогноз, анонс на финал WTA 1000 в Дубае
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
osokor
Після вчорашнього виснажливого півфіналу з Коко Гоф поразка від двохжильної Пегули була практично запрограмованою! Якби, скажімо, фінал відбувся в неділю, то результат міг би бути зовсім іншим...
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
REALIST
після виграшу промова була б ефектнішою!
Ответить
0
Singularis
Ага... и привет Трампу.
Ответить
-3
Buvalii
а чом не подякувала дубаям, що опомогають росіянам купувати зброю для обходу санкцій? дивна така, наче з харкова, там усі такі? по херу що місто кацапи утюжат?
Ответить
-6
Показать Скрыть 1 ответ
Vanil10
А де про Україну???
Ответить
-7
Сергій Мартинюк
А де про Україну? Які нахер белбої і спонсори
Ответить
-10
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Хоккей на Олимпиаде: сборные Канады и США сыграли матч за золото
Хоккей на Олимпиаде: сборные Канады и США сыграли матч за золото
20.02.2026, 08:55 1
Олимпийские игры
Леннокс Льюис отреагировал на слова Фьюри, что он дважды победил Усика
Леннокс Льюис отреагировал на слова Фьюри, что он дважды победил Усика
20.02.2026, 08:49 2
Бокс
Динамо понесло потерю перед матчем с Рухом. Известно будущее игрока
Динамо понесло потерю перед матчем с Рухом. Известно будущее игрока
20.02.2026, 08:04 9
Футбол
«Это была катастрофа». Олег Саленко – о матче Динамо против Руха
«Это была катастрофа». Олег Саленко – о матче Динамо против Руха
20.02.2026, 21:15 19
Футбол
Зидан будет тренировать Реал только тогда, когда клуб выгонит легенду
Зидан будет тренировать Реал только тогда, когда клуб выгонит легенду
21.02.2026, 07:02 4
Футбол
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Свитолина после финала в Дубае
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Свитолина после финала в Дубае
21.02.2026, 09:01
Теннис
Международная федерация просит Зеленского вернуть топ-спортсмена в сборную
Международная федерация просит Зеленского вернуть топ-спортсмена в сборную
20.02.2026, 19:39 3
Футбол
Непобедимый боксер хочет повторить путь Усика – его уже не остановить
Непобедимый боксер хочет повторить путь Усика – его уже не остановить
20.02.2026, 02:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем