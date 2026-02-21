Украинская теннисистка Элина Свитолина выступила с короткой речью на церемонии награждения после проигранного финала турнира WTA 1000 в Дубае Джессике Пегуле:

«Cегодня был очень тяжелый матч, поздравляю Джессику и ее команду с этой замечательной неделей.

Для меня лично это была хорошая неделя. У меня было много отличных поединков, и сегодня, к сожалению, немного не хватило, но я все равно очень, очень счастлива, что сыграла здесь. Хороший теннис, хороший турнир, я всегда люблю играть здесь, так что да, очень, очень хорошие ощущения.

Большое спасибо всем, кто приходил поддерживать нас каждый матч. Это было действительно очень особенно. Спасибо всем спонсорам, болбоям, судьям. И да, для меня и для всех всегда очень особенно играть здесь. Вы делаете это очень особенным. Спасибо».

Свитолина уступила Пегуле в решающем поединке в двух сетах со счетом 2:6, 4:6.

ВИДЕО. Свитолина выступила с речью после проигранного финала в Дубае