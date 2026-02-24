Один из самых высокооплачиваемых футболистов Реала решил покинуть клуб
Давид Алаба и мадридский клуб не будут продлевать контракт, который истекает в июне 2026-го
Защитник мадридского «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба решил покинуть испанский клуб после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил известный инсайдер Николо Скира.
Контракт опытного футболиста истекает в июне 2026 года и стороны решили не продлевать сотрудничество. 32-летний австриец будет искать новую команду в статусе свободного агента.
Алаба является одним из самых высокооплачиваемых футболистов королевского клуба, получая 22,5 миллиона евро в год. По этому показателю защитник уступает только французу Килиану Мбаппе и бразильцу Винисиусу Жуниору.
Алаба присоединился к «Реалу» в июле 2021 года, когда покинул немецкую «Баварию» и на правах свободного агента перебрался в чемпионат Испании.
В футболке «сливочных» провел 126 матчей, в которых забил пять голов и отдал девять результативных передач. В нынешнем сезоне в активе австрийского футболиста десять сыгранных поединков.
David #Alaba has decided to leave #RealMadrid at the end of the season. He will be available on the market as a free agent. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 21, 2026
