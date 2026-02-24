Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из самых высокооплачиваемых футболистов Реала решил покинуть клуб
Испания
24 февраля 2026, 12:41 |
4504
3

Один из самых высокооплачиваемых футболистов Реала решил покинуть клуб

Давид Алаба и мадридский клуб не будут продлевать контракт, который истекает в июне 2026-го

24 февраля 2026, 12:41 |
4504
3 Comments
Один из самых высокооплачиваемых футболистов Реала решил покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Защитник мадридского «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба решил покинуть испанский клуб после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил известный инсайдер Николо Скира.

Контракт опытного футболиста истекает в июне 2026 года и стороны решили не продлевать сотрудничество. 32-летний австриец будет искать новую команду в статусе свободного агента.

Алаба является одним из самых высокооплачиваемых футболистов королевского клуба, получая 22,5 миллиона евро в год. По этому показателю защитник уступает только французу Килиану Мбаппе и бразильцу Винисиусу Жуниору.

Алаба присоединился к «Реалу» в июле 2021 года, когда покинул немецкую «Баварию» и на правах свободного агента перебрался в чемпионат Испании.

В футболке «сливочных» провел 126 матчей, в которых забил пять голов и отдал девять результативных передач. В нынешнем сезоне в активе австрийского футболиста десять сыгранных поединков.

По теме:
Игрока Бенфики отстранили от матча с Реалом за расизм. Он приехал в Мадрид
«Невероятное выступление». Реакция фанов Жироны на голы украинцев
В шестой раз в истории за Жирону в одной игре забивали два украинца
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Давид Алаба Николо Скира свободный агент
Николай Тытюк Источник: Николо Скира
Оцените материал
(46)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Атлетико – Брюгге. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Футбол | 24 февраля 2026, 13:22 0
Атлетико – Брюгге. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Атлетико – Брюгге. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 24 февраля в 19:45 по Киеву

Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
Футбол | 23 февраля 2026, 19:26 18
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»

Известный в прошлом нападающий подвел итог первого тура в УПЛ после зимнего перерыва

Скандал в УПЛ. Игрок сбежал за границу, клуб может потерять много миллионов
Футбол | 23.02.2026, 20:41
Скандал в УПЛ. Игрок сбежал за границу, клуб может потерять много миллионов
Скандал в УПЛ. Игрок сбежал за границу, клуб может потерять много миллионов
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Футбол | 24.02.2026, 00:00
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Пятая неделя Битвы редакций. Старт борьбы за PS5 Pro, AirPods и фрибеты!
Футбол | 24.02.2026, 08:35
Пятая неделя Битвы редакций. Старт борьбы за PS5 Pro, AirPods и фрибеты!
Пятая неделя Битвы редакций. Старт борьбы за PS5 Pro, AirPods и фрибеты!
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Реалу Алаба не потрібен з його постійними травмами і величезною зарплатою
Ответить
+3
Перець
Це Реал вирішив що він йому і нах не потрібен 
Ответить
+2
MrStepanovM .
бокопор...
Ответить
0
Популярные новости
Разобрала всех. Снигур в Оэйраше завоевала крупнейший трофей в карьере!
Разобрала всех. Снигур в Оэйраше завоевала крупнейший трофей в карьере!
22.02.2026, 14:32 19
Теннис
Безумие от Хеллебайка и впечатляющая Эбба. Как прошел 16-й день ОИ
Безумие от Хеллебайка и впечатляющая Эбба. Как прошел 16-й день ОИ
23.02.2026, 07:07 5
Олимпийские игры
Источник: тренер Динамо Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию
Источник: тренер Динамо Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию
23.02.2026, 05:02 33
Футбол
Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?
Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?
22.02.2026, 09:55 18
Футбол
Предатель, который играл за сборную Украины, перешел в российский клуб
Предатель, который играл за сборную Украины, перешел в российский клуб
23.02.2026, 07:02 17
Футбол
Александр Усик может провести один из крупнейших боев в супертяжелом весе
Александр Усик может провести один из крупнейших боев в супертяжелом весе
23.02.2026, 21:00 1
Бокс
Итоговый медальный зачет ОИ-2026. Норвегия с рекордом, Украина без наград
Итоговый медальный зачет ОИ-2026. Норвегия с рекордом, Украина без наград
23.02.2026, 06:05 5
Олимпийские игры
В Динамо вернулся игрок, с которым клуб был непобедим при Шовковском
В Динамо вернулся игрок, с которым клуб был непобедим при Шовковском
22.02.2026, 09:13 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем