Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер ведет переговоры о трансфере двух украинских игроков
Украина. Премьер лига
04 марта 2026, 19:44
Шахтер ведет переговоры о трансфере двух украинских игроков

Савченко может оказаться в «Кривбассе»

ФК Шахтер. Роман Савченко

Криворожский «Кривбасс» еще не завершил работу на трансферном рынке и планирует оформить два подписания.

По информации источника, клуб из Кривого Рога ведет переговоры о подписании защитника «Шахтера» Романа Савченко, который летом вернулся из аренды из «Черноморца» и не входит в планы «горняков».

Также внимание «Кривбасса» привлекает еще один воспитанник команды – Даниил Удод, у которого аналогичная история с Савчиным – недостаток игровой практики после возвращения из «Черноморца».

Ранее вингер «Кривбасса» Глейкер Мендоса стал наравне с Кевином Келси лучшим венесуэльским бомбардиром в истории УПЛ.

Роман Савченко Даниил Удод Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
