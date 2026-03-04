Шахтер ведет переговоры о трансфере двух украинских игроков
Савченко может оказаться в «Кривбассе»
Криворожский «Кривбасс» еще не завершил работу на трансферном рынке и планирует оформить два подписания.
По информации источника, клуб из Кривого Рога ведет переговоры о подписании защитника «Шахтера» Романа Савченко, который летом вернулся из аренды из «Черноморца» и не входит в планы «горняков».
Также внимание «Кривбасса» привлекает еще один воспитанник команды – Даниил Удод, у которого аналогичная история с Савчиным – недостаток игровой практики после возвращения из «Черноморца».
Ранее вингер «Кривбасса» Глейкер Мендоса стал наравне с Кевином Келси лучшим венесуэльским бомбардиром в истории УПЛ.
