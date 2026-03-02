Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 марта 2026, 06:02 |
Туран разочаровался в футболисте Шахтера, который играл за сборную Украины

Петряк не тренируется с основой «горняков»

ФК Шахтер. Иван Петряк

Бывший футболист сборной Украины Иван Петряк разочаровал главного тренера «Шахтера» Арду Турана.

По имеющейся информации, футболист не сумел воспользоваться шансом, который получил от наставника донецкого клуба во время зимних сборов. Сейчас хавбек тренируется отдельно от первой команды, а его дальнейшие перспективы в клубе остаются неопределенными.

Последний раз Иван Петряк играл за «Шахтер» в официальном матче еще 5 марта 2022 года – тогда он вышел на поле против «Металлиста 1925».

С апреля 2024-го вингер выступал в аренде за «Полесье» и «Черноморец».

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Иван Петряк
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
