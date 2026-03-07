Саленко назвал команды, которым не место в УПЛ

Легенда Динамо Олег Саленко назвал команды, которые, по его мнению, вылетят из УПЛ, по итогам нынешнего сезона.

– Приличная плотность перед началом второго круга и в подвалах турнирной таблицы. Кто из квартета СК Полтава, Александрия, Эпицентр, Кудровка вылетит напрямую. Вмешается ли в борьбу еще и обескровленный Карпатами Рух или Оболонь с Вересом?

– По-моему, главные претенденты на вылет Кудровка и СК Полтава. Александрия должна выкарабкаться из зоны вылета, как и Эпицентр, потому что, думаю, что Герега сделает все со своей стороны, чтобы сохранить команду в УПЛ, – сказал Саленко.

СК Полтава находится на дне турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 9 зачетных пунктов. Кудровка имеет 15 баллов, а Эпицентр – 14 турнирных очков.