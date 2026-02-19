Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ван Дейк рассказал, кто готов стать новым капитаном Ливерпуля
Англия
19 февраля 2026, 17:05 | Обновлено 19 февраля 2026, 17:25
Ван Дейк рассказал, кто готов стать новым капитаном Ливерпуля

Игрок считает, что у Собослаи есть все качества

Ван Дейк рассказал, кто готов стать новым капитаном Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Собослаи

Защитник и нынешний капитан Ливерпуля Вирджил ван Дейк считает, что в будущем у хавбека Доминика Собослаи есть все качества, чтобы получить статус капитана.

«Вопрос капитана решает тренер, но Собослаи показывает всем пример в этом сезоне и ведет за собой. Думаю, он останется важнейшим игроком Ливерпуля в ближайшие годы и может получить этот статус», – сказал ван Дейк.

25-летний Собослаи в нынешнем сезоне забил 10 голов и сделал 7 результативных передач в 35 матчах.

Доминик Собослаи Вирджил ван Дейк Английская Премьер-лига Ливерпуль
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
