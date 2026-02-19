Англия19 февраля 2026, 17:05 | Обновлено 19 февраля 2026, 17:25
Ван Дейк рассказал, кто готов стать новым капитаном Ливерпуля
Игрок считает, что у Собослаи есть все качества
Защитник и нынешний капитан Ливерпуля Вирджил ван Дейк считает, что в будущем у хавбека Доминика Собослаи есть все качества, чтобы получить статус капитана.
«Вопрос капитана решает тренер, но Собослаи показывает всем пример в этом сезоне и ведет за собой. Думаю, он останется важнейшим игроком Ливерпуля в ближайшие годы и может получить этот статус», – сказал ван Дейк.
25-летний Собослаи в нынешнем сезоне забил 10 голов и сделал 7 результативных передач в 35 матчах.
