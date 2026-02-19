В воскресенье, 22 февраля состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Стедиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Тоттенхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ