Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тоттенхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
22.02.2026 18:30 - : -
Арсенал
Англия
19 февраля 2026, 16:34 | Обновлено 19 февраля 2026, 16:35
Смотрите 22 февраля в 18:30 матч чемпионата Англии

ФК Арсенал

В воскресенье, 22 февраля состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Стедиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
