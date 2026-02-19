Англия19 февраля 2026, 16:34 | Обновлено 19 февраля 2026, 16:35
Тоттенхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 февраля в 18:30 матч чемпионата Англии
В воскресенье, 22 февраля состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Арсенал».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Стедиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Тоттенхэм – АрсеналСмотреть трансляцию
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
