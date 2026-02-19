Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
19 февраля 2026, 16:21 | Обновлено 19 февраля 2026, 16:33
Поединок 17-го тура Премьер-лиги состоится 20 февраля в 18:00 по киевскому времени

В матче 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в пятницу, 20 февраля, встретятся киевское «Динамо» и львовский «Рух».

Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени. Команды сыграют на стадионе имени В. Лобановского. Главным арбитром назначен Дмитрий Панчишин.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 баллов. «Рух» разместился на десятой позиции, имея в своем активе 19 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

По теме:
Динамо – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кудровка переезжает. Клуб выбрал стадион для проведения домашних матчей УПЛ
Тренер Руха перед матчем с Динамо: «Зимой у нас ушла вся команда»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Рух Львов Динамо - Рух где смотреть
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
