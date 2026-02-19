В матче 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в пятницу, 20 февраля, встретятся киевское «Динамо» и львовский «Рух».

Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени. Команды сыграют на стадионе имени В. Лобановского. Главным арбитром назначен Дмитрий Панчишин.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 баллов. «Рух» разместился на десятой позиции, имея в своем активе 19 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.28 для «Динамо» и 10.31 для «Руха».