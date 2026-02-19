Тренер Руха перед матчем с Динамо: «Зимой у нас ушла вся команда»

Сезон УПЛ возобновится 20 февраля двумя матчами, в том числе встречей между Динамо и Рухом.

Тренер львовской команды Иван Федык ожидает непростого матча.

«У нас полностью поменялась команда. Ушло 7 игроков и еще три игрока пропустили сбор. Вся команда, и мы строим новую. Но ребята знают наши требования».

«Новичок? Игор Невес, я считаю, не хуже, чем Фаал, просто другого стиля. Ему будет важно забить больше голов, чем он забил в Карпатах».

«Начинаем против Динамо? Я хорошо знаю Игоря Костюк, его штаб. Мы вместе были на курсах. Отдадим все силы на поле. И очень важно, в каком состоянии будет это поле», – сказал Федык.

В таблице Динамо идет на 4-й позиции с 26 очками, а Рух 10-й с 19 пунктами.