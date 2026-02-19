Тренер Руха перед матчем с Динамо: «Зимой у нас ушла вся команда»
Федык готовится к возобновлению сезона УПЛ
Сезон УПЛ возобновится 20 февраля двумя матчами, в том числе встречей между Динамо и Рухом.
Тренер львовской команды Иван Федык ожидает непростого матча.
«У нас полностью поменялась команда. Ушло 7 игроков и еще три игрока пропустили сбор. Вся команда, и мы строим новую. Но ребята знают наши требования».
«Новичок? Игор Невес, я считаю, не хуже, чем Фаал, просто другого стиля. Ему будет важно забить больше голов, чем он забил в Карпатах».
«Начинаем против Динамо? Я хорошо знаю Игоря Костюк, его штаб. Мы вместе были на курсах. Отдадим все силы на поле. И очень важно, в каком состоянии будет это поле», – сказал Федык.
В таблице Динамо идет на 4-й позиции с 26 очками, а Рух 10-й с 19 пунктами.
