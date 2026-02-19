Гризманн обошел Анри по количеству матчей в Лиге чемпионов
Вспомним топ-10 представителей Франции в самом престижном турнире Европы
34-летний игрок «Атлетико» Антуан Гризманн вышел на 2 место среди французских футболистов по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов.
Поединок 1/16 финала между «Брюгге» и «Атлетико», который завершился вничью со счетом 3:3, стал для Гризманна 113-м в турнире.
Достиг футболист этой отметки, выступая за «Реал Сосьедад», «Барселону» и «Атлетико».
По количеству матчей в ЛЧ игрок мадридцев обошел Тьерри Анри (112).
Больше Гризманна в Лиге чемпионов сыграл только один француз – Карим Бензема (152 игры).
Французские футболисты с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге чемпионов
152 – Карим Бензема (2)
113 – Антуан Гризманн (3)
112 – Тьерри Анри (4)
108 – Патрис Эвра (3)
96 – Клод Макелеле (3)
95 – Килиан Мбаппе (3)
92 – Рафаэль Варан (2)
87 – Франк Рибери (1)
83 – Флоран Малуда (2)
82 – Робер Пирес (3)
82 – Микаэль Сильвестр (4)
В скобках – количество клубов, за которые выступал игрок в Лиге чемпионов
