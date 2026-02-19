Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
Гризманн обошел Анри по количеству матчей в Лиге чемпионов

Вспомним топ-10 представителей Франции в самом престижном турнире Европы

Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

34-летний игрок «Атлетико» Антуан Гризманн вышел на 2 место среди французских футболистов по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов.

Поединок 1/16 финала между «Брюгге» и «Атлетико», который завершился вничью со счетом 3:3, стал для Гризманна 113-м в турнире.

Достиг футболист этой отметки, выступая за «Реал Сосьедад», «Барселону» и «Атлетико».

По количеству матчей в ЛЧ игрок мадридцев обошел Тьерри Анри (112).

Больше Гризманна в Лиге чемпионов сыграл только один француз – Карим Бензема (152 игры).

Французские футболисты с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге чемпионов

152 – Карим Бензема (2)
113 – Антуан Гризманн (3)
112 – Тьерри Анри (4)
108 – Патрис Эвра (3)
96 – Клод Макелеле (3)
95 – Килиан Мбаппе (3)
92 – Рафаэль Варан (2)
87 – Франк Рибери (1)
83 – Флоран Малуда (2)
82 – Робер Пирес (3)
82 – Микаэль Сильвестр (4)

В скобках – количество клубов, за которые выступал игрок в Лиге чемпионов

Антуан Гризманн Лига чемпионов Атлетико Мадрид Брюгге статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
