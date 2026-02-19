Гризманн обошел Анри по количеству матчей в Лиге чемпионов

34-летний игрок «Атлетико» Антуан Гризманн вышел на 2 место среди французских футболистов по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов.

Поединок 1/16 финала между «Брюгге» и «Атлетико», который завершился вничью со счетом 3:3, стал для Гризманна 113-м в турнире.

Достиг футболист этой отметки, выступая за «Реал Сосьедад», «Барселону» и «Атлетико».

По количеству матчей в ЛЧ игрок мадридцев обошел Тьерри Анри (112).

Больше Гризманна в Лиге чемпионов сыграл только один француз – Карим Бензема (152 игры).

Французские футболисты с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге чемпионов

152 – Карим Бензема (2)

113 – Антуан Гризманн (3)

112 – Тьерри Анри (4)

108 – Патрис Эвра (3)

96 – Клод Макелеле (3)

95 – Килиан Мбаппе (3)

92 – Рафаэль Варан (2)

87 – Франк Рибери (1)

83 – Флоран Малуда (2)

82 – Робер Пирес (3)

82 – Микаэль Сильвестр (4)

В скобках – количество клубов, за которые выступал игрок в Лиге чемпионов