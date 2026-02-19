19 февраля на Бранн пройдет первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором Бранн встретится с Болоньей. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Бранн

Команда в последнее время была главным конкурентом для Буде/Глимт. Вот и в 2024-м году снова гнались за ним, и все-таки уступили фавориту, в три очка. Правда, в следующем розыгрыше оба сбавили, и в итоге пришлось ограничиться лишь четвертой позицией в Элитсерии.

Летом скандинавы стартовали в Лиге чемпионов, но снова не задерджались там в квалификации, сразу уступив Ред Булл Зальцбург. Куда успешнее сложилось для клуба в Лиге Европы. Там не только выбили в квалификации Хеккен и АЕК Ларнаки, но и победили дважды в первых трех турах основного раунда. И, хотя потом были максимум ничьи, все равно получилось набрать достаточно очков для общего успеха.

Болонья

Клуб в последнее время начал добиваться результатов. Тиаго Мотта в позапрошлом сезоне взял пятое место. При Итальяно в Серии А откатились в середину таблицы и провалились в Лиге чемпионов, но спасли прошлый сезон победой в кубке. Сейчас же был очень убедительный старт, но с начала зимы практически все перечеркнули затянувшейся стагнацией - сейчас уже достаточно заметно отставание от седьмого места.

Зато в Лиге Европы итальянцы смотрелись очень неплохо. Проиграв в стартовом поединке, с одним из фаворитом, Астон Виллой, потом обязательно брали очки - хотя бы через ничьи, а зачастуя и вовсе выигрывая. В том числе максимум получалось взять во всех трех прочих выездных поединках, при том, что дома получилось обыгрывать только Ред Булл Зальцбург. В остальных встречах команда демонстрировала миролюбие, играя со всеми строго вничью.

Статистика личных встреч

В начале ноября команды провели первый очный поединок. И они тогда закончили нулевой ничьей.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.41 для Бранна и 1.97 для Болоньи. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы считают, что фаворитом на этот раз будут гости. Они, в отличие от соперника, имеют регулярную практику официальных матчей и просто опытнее - ждем выездной победы (коэффициент - 1,82).