Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кудровка переезжает. Клуб выбрал стадион для проведения домашних матчей УПЛ
Украина. Премьер лига
19 февраля 2026, 15:47
Кудровка переезжает. Клуб выбрал стадион для проведения домашних матчей УПЛ

Дебютант Премьер-лиги будет проводить домашние игры на арене «Авангард» в Ровно

ФК Кудровка

В понедельник, 23 февраля, состоится матч 17-го тура чемпионата Украины, в котором встретятся «Кудровка» и луганская «Заря». Игра начнется в 15:30 по киевскому времени.

Накануне пресс-служба дебютанта Премьер-лиги сообщила, что домашние поединки элитного дивизиона будут проводиться на арене «Авангард», которая находится в Ровно.

Напомним, в первой части чемпионата подопечные Василия Баранова играли в «Киеве» на «Оболонь-Арене».

«Вторую часть чемпионата «Кудровка» проведет в Ровно на стадионе «Авангард», который станет нашим домом на важные поединки УПЛ.

Мы обязательно сделаем все возможное, чтобы наши болельщики из Черниговщины и Киевщины также могли поддержать любимую команду – ждите дополнительной информации от клуба.

А для всех поклонников футбола из Ровенщины стартует онлайн-продажа билетов на первую игру против луганской «Зари». До встречи на «Авангарде» в понедельник, 23 февраля» – обратилась к фанатам «Кудровка».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Заря Луганск стадион Авангард Ровно
Николай Тытюк Источник: ФК Кудровка
