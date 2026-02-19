Кудровка переезжает. Клуб выбрал стадион для проведения домашних матчей УПЛ

В понедельник, 23 февраля, состоится матч 17-го тура чемпионата Украины, в котором встретятся «Кудровка» и луганская «Заря». Игра начнется в 15:30 по киевскому времени.

Накануне пресс-служба дебютанта Премьер-лиги сообщила, что домашние поединки элитного дивизиона будут проводиться на арене «Авангард», которая находится в Ровно.

Напомним, в первой части чемпионата подопечные Василия Баранова играли в «Киеве» на «Оболонь-Арене».

«Вторую часть чемпионата «Кудровка» проведет в Ровно на стадионе «Авангард», который станет нашим домом на важные поединки УПЛ.

Мы обязательно сделаем все возможное, чтобы наши болельщики из Черниговщины и Киевщины также могли поддержать любимую команду – ждите дополнительной информации от клуба.

А для всех поклонников футбола из Ровенщины стартует онлайн-продажа билетов на первую игру против луганской «Зари». До встречи на «Авангарде» в понедельник, 23 февраля» – обратилась к фанатам «Кудровка».