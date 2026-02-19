Норвежская магия. Буде-Глимт переписал несколько рекордов Лиги чемпионов
Очередной жертвой норвежцев стал финалист прошлогодней кампании «Интер»
В среду, 17 февраля, состоялся матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретились норвежский «Буде-Глимт» и итальянский «Интер». Хозяева сенсационно одолели соперника со счетом 3:1.
В этом противостоянии норвежский клуб обновил сразу несколько рекордов – стал первым норвежским клубом в истории Лиги чемпионов, одержавший победу в матче плей-офф и победивший в трех матчах турнира подряд:
- Буде-Глимт – Манчестер Сити – 3:1
- Атлетико – Буде-Глимт – 1:2
- Буде-Глимт – Интер – 3:1
Норвежский клуб также стал четвертой командой из не топ-5 лиг в истории турнира, которая сумела одержать три победы подряд над командами из топ-5 чемпионатов. До этого подобное достижение покорялось «Панатинаикосу» (2001/02), «Бенфике» (2005/06) и «зениту» (2015/16)
🇳🇴 Bodø/Glimt have made history.— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) February 18, 2026
🏅 The first Norwegian club EVER to win three consecutive UEFA Champions League matches:
✅ 3-1 vs Manchester City
✅ 2-1 vs Atlético Madrid
✅ 3-1 vs Inter (Champions League finalists!)
🤝 Add in draws against Spurs (2-2) and Dortmund… pic.twitter.com/zBIaPNC6m4
3 - Bodø/Glimt are only the fourth team from outside Europe's big five leagues to win three consecutive matches in a UEFA Champions League campaign, with each coming against teams from those leagues, after Panathinaikos (01-02), Benfica (05-06) and Zenit (15-16). Magical. pic.twitter.com/UJsnUzseGx— OptaJoe (@OptaJoe) February 18, 2026
