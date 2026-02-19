Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
19 февраля 2026, 11:27 |
Норвежская магия. Буде-Глимт переписал несколько рекордов Лиги чемпионов

Очередной жертвой норвежцев стал финалист прошлогодней кампании «Интер»

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 17 февраля, состоялся матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретились норвежский «Буде-Глимт» и итальянский «Интер». Хозяева сенсационно одолели соперника со счетом 3:1.

В этом противостоянии норвежский клуб обновил сразу несколько рекордов – стал первым норвежским клубом в истории Лиги чемпионов, одержавший победу в матче плей-офф и победивший в трех матчах турнира подряд:

  • Буде-Глимт – Манчестер Сити – 3:1
  • Атлетико – Буде-Глимт – 1:2
  • Буде-Глимт – Интер – 3:1

Норвежский клуб также стал четвертой командой из не топ-5 лиг в истории турнира, которая сумела одержать три победы подряд над командами из топ-5 чемпионатов. До этого подобное достижение покорялось «Панатинаикосу» (2001/02), «Бенфике» (2005/06) и «зениту» (2015/16)

Лига чемпионов Буде-Глимт Интер Милан статистика
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Комментарии
