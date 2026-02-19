Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Ла Лиге наказал игрока, который отказался переходить в российский клуб
Испания
19 февраля 2026, 15:19
В Ла Лиге наказал игрока, который отказался переходить в российский клуб

За трансфер талантливого камерунского форварда Карла Этта Эйонга предложили 30 миллионов евро

В Ла Лиге наказал игрока, который отказался переходить в российский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Этта Эйонг

Форвард испанского «Леванте» и сборной Камеруна Карл Этта Эйонг был наказан собственным клубом из-за отказа переходить в российский чемпионат.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, московский ЦСКА предложил 30 миллионов евро за полноценный трансфер 22-летнего футболиста.

«Леванте» согласился отпустить талантливого камерунца, однако сам игрок наотрез отказался ехать в российскую столицу. По этой причине форварда решили оставить на скамейке запасных и не выпускать в стартовом составе.

В поединке против «Вильярреала» (0:1), который состоялся 18 февраля, Этта Эйонг появился на поле во втором тайме и сыграл 26 минут.

В нынешнем сезоне Карл провел 23 матча, в которых забил шесть голов и отдал три результативных передачи. В активе нападающего один забитый мяч и семь игр за сборную Камеруна.

Николай Тытюк Источник: Фабрицио Романо
