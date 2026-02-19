В Ла Лиге наказал игрока, который отказался переходить в российский клуб
За трансфер талантливого камерунского форварда Карла Этта Эйонга предложили 30 миллионов евро
Форвард испанского «Леванте» и сборной Камеруна Карл Этта Эйонг был наказан собственным клубом из-за отказа переходить в российский чемпионат.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, московский ЦСКА предложил 30 миллионов евро за полноценный трансфер 22-летнего футболиста.
«Леванте» согласился отпустить талантливого камерунца, однако сам игрок наотрез отказался ехать в российскую столицу. По этой причине форварда решили оставить на скамейке запасных и не выпускать в стартовом составе.
В поединке против «Вильярреала» (0:1), который состоялся 18 февраля, Этта Эйонг появился на поле во втором тайме и сыграл 26 минут.
В нынешнем сезоне Карл провел 23 матча, в которых забил шесть голов и отдал три результативных передачи. В активе нападающего один забитый мяч и семь игр за сборную Камеруна.
🚨 Etta Eyong has no intention to accept a move to Russia despite Levante open doors to CSKA Moscow.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 18, 2026
€30m fixed fee on the table from CSKA but Etta Eyong prefers to stay and move in the summer to a European club.
This is why he was benched tonight. pic.twitter.com/oW4BJdnuuN
