Лига чемпионов19 февраля 2026, 09:12
479
0
Крах близко? Лидер Интера пропустит ответный матч против Буде-Глимта
Лаутаро Мартинес получил травму
Аргентинский форвард миланского Интера Лаутаро Мартинес получил серьезную травму в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов против Буде-Глимта (1:3).
Коуч Интера Кристиан Киву сделал официальное заявление о травме аргентинца: «Мы потеряли Лаутаро. Что это значит? Что он травмировался, это достаточно серьезно. Я думаю, он травмирован и выбыл на время», – резюмировал коуч.
Ответный матч между Интером и Буде-Глимт состоится во вторник, 24 февраля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
