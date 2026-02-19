Крах близко? Лидер Интера пропустит ответный матч против Буде-Глимта

Аргентинский форвард миланского Интера Лаутаро Мартинес получил серьезную травму в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов против Буде-Глимта (1:3).

Коуч Интера Кристиан Киву сделал официальное заявление о травме аргентинца: «Мы потеряли Лаутаро. Что это значит? Что он травмировался, это достаточно серьезно. Я думаю, он травмирован и выбыл на время», – резюмировал коуч.

Ответный матч между Интером и Буде-Глимт состоится во вторник, 24 февраля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.