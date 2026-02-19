Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Крах близко? Лидер Интера пропустит ответный матч против Буде-Глимта
Лига чемпионов
19 февраля 2026, 09:12 | Обновлено 19 февраля 2026, 09:29
479
0

Крах близко? Лидер Интера пропустит ответный матч против Буде-Глимта

Лаутаро Мартинес получил травму

Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Аргентинский форвард миланского Интера Лаутаро Мартинес получил серьезную травму в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов против Буде-Глимта (1:3).

Коуч Интера Кристиан Киву сделал официальное заявление о травме аргентинца: «Мы потеряли Лаутаро. Что это значит? Что он травмировался, это достаточно серьезно. Я думаю, он травмирован и выбыл на время», – резюмировал коуч.

Ответный матч между Интером и Буде-Глимт состоится во вторник, 24 февраля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Тренер Интера объяснил провал от Буде-Глимта и потерю лидера
Олимпиакос – Байер – 0:2. Дубль Шика за три минуты. Видео голов и обзор
Брюгге – Атлетико – 3:3. Перестрелка в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Лаутаро Мартинес травма Буде-Глимт Интер Милан Лига чемпионов Кристиан Киву
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
