ОФИЦИАЛЬНО. Претендент на УПЛ подписал перспективного украинца

ФК Левый Берег объявил о подписании украинского полузащитника Александра Калинина. Об этом пишет пресс-служба «аист».

«Поздравляем Александра в рядах «Левого Берега» и желаем ему достигать футбольных вершин вместе с нашей командой», – лаконично говорится в сообщении.

Новичок «аист» родился в Киеве, является воспитанником столичной школы футбола – учился в КДЮСШ «Чемпион». Первым профессиональным клубом Александра стала «Нива» с Бузовой, за которую он дебютировал в сезоне 2022/23.

В общей сложности за этот пристоличный клуб Калинин провел 20 матчей. С августа 2024 года выступал в ФК «Лесное» (18 игр, 7 мячей и 1 ассист в сезоне 2025/26), где играл под руководством Александра Рябоконя.