Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Претендент на УПЛ подписал перспективного украинца
Украина. Первая лига
19 февраля 2026, 08:42 |
219
0

ОФИЦИАЛЬНО. Претендент на УПЛ подписал перспективного украинца

Александр Калинин стал игроком «Левого Берега»

19 февраля 2026, 08:42 |
219
0
ОФИЦИАЛЬНО. Претендент на УПЛ подписал перспективного украинца
ФК Левый Берег.

ФК Левый Берег объявил о подписании украинского полузащитника Александра Калинина. Об этом пишет пресс-служба «аист».

«Поздравляем Александра в рядах «Левого Берега» и желаем ему достигать футбольных вершин вместе с нашей командой», – лаконично говорится в сообщении.

Новичок «аист» родился в Киеве, является воспитанником столичной школы футбола – учился в КДЮСШ «Чемпион». Первым профессиональным клубом Александра стала «Нива» с Бузовой, за которую он дебютировал в сезоне 2022/23.

В общей сложности за этот пристоличный клуб Калинин провел 20 матчей. С августа 2024 года выступал в ФК «Лесное» (18 игр, 7 мячей и 1 ассист в сезоне 2025/26), где играл под руководством Александра Рябоконя.

По теме:
Суд принял решение по футболисту, ударившему представителя ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги совершил очередной трансфер
Во Львове проводят последний этап подготовки сразу три команды УПЛ
Александр Калинин Левый Берег Киев трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Левый Берег
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 18 февраля 2026, 21:12 1
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за учебно-тренировочными сборами команд Украинской Премьер-лиги

Мудрик нашел виновного в попадании допинга в кровь и будет судиться
Футбол | 19 февраля 2026, 08:12 32
Мудрик нашел виновного в попадании допинга в кровь и будет судиться
Мудрик нашел виновного в попадании допинга в кровь и будет судиться

В команде футболиста считают, что это произошло в лагере сборной Украины

Медальный зачет ОИ. Норвегия – вне конкуренции, Франция ворвалась в топ-5
Олимпийские игры | 19.02.2026, 06:23
Медальный зачет ОИ. Норвегия – вне конкуренции, Франция ворвалась в топ-5
Медальный зачет ОИ. Норвегия – вне конкуренции, Франция ворвалась в топ-5
Легендарного игрока незаконно лишили свободы, чтобы он не перешел в Динамо
Футбол | 19.02.2026, 07:40
Легендарного игрока незаконно лишили свободы, чтобы он не перешел в Динамо
Легендарного игрока незаконно лишили свободы, чтобы он не перешел в Динамо
Хоккей на Олимпиаде. Определен первый полуфиналист турнира
Хоккей | 18.02.2026, 16:55
Хоккей на Олимпиаде. Определен первый полуфиналист турнира
Хоккей на Олимпиаде. Определен первый полуфиналист турнира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
18.02.2026, 07:40 3
Бокс
Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
17.02.2026, 09:48 9
Футбол
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
17.02.2026, 09:26 26
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
17.02.2026, 15:48 9
Футбол
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
17.02.2026, 16:10 13
Теннис
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
18.02.2026, 07:27 18
Футбол
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
18.02.2026, 16:10 26
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем