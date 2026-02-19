ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги совершил очередной трансфер

Запорожский Металлург официально объявил о подписании полузащитника Сулеймана Сейтхалилова. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«С возвращением в Запорожье, Сулейман», – лаконично говорится в сообщении

По официальной информации, Сулейман перебрался в Запорожье на правах свободного агента. О финансовых аспектах соглашения нет никакой информации.

24-летний полузащитник уже выступал за Металлург, защищая цвета клуба во второй части сезона 2022/23, а также в первом круге сезона 2023/24. Суммарно провел 28 матчей, забив 1 гол и отдав 2 результативных передачи.