Испания
19 февраля 2026, 06:01 |
Реал нацелился на звезду ПСЖ и готов выложить 100 млн евро

Мадрид попытается переманить Дезире Дуэ

Реал нацелился на звезду ПСЖ и готов выложить 100 млн евро
Нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ привлек внимание мадридского «Реала». Руководство испанского гранда проявляет предметный интерес к приобретению юного таланта и рассматривает вариант с его трансфером в ближайшее время.

По сведениям El Nacional, «королевский клуб» выражает готовность инвестировать в переход футболиста сумму в размере 100 млн евро.

В Мадриде рассчитывают заинтересовать Дуэ перспективой получения более регулярной игровой практики по сравнению с его нынешним положением в парижском коллективе.

Напомним, что Дезире пополнил ряды «ПСЖ» в 2024 году, перейдя из «Ренна» за 50 млн евро. Текущее трудовое соглашение форварда действительно до июня 2029 года.

В рамках нынешнего сезона нападающий принял участие в 23 поединках парижан во всех официальных матчах, записав на свой счет восемь забитых мячей и пять ассистов.

Авторитетный портал Transfermarkt определяет рыночную цену игрока на уровне 90 млн евро. Стоит отметить, что ранее Дуэ был удостоен награды лучшему молодому футболисту 2025 года по версии Globe Soccer Awards.

По теме:
Девушка Винисиуса эмоционально отреагировала на расистский скандал
УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
КОЛЛИМОР: «Необходимо запретить футболистам закрывать рот руками»
Реал Мадрид Дезире Дуэ ПСЖ трансферы Ла Лиги Ренн
Михаил Олексиенко Источник: El Nacional
