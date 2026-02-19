Реал нацелился на звезду ПСЖ и готов выложить 100 млн евро

Нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ привлек внимание мадридского «Реала». Руководство испанского гранда проявляет предметный интерес к приобретению юного таланта и рассматривает вариант с его трансфером в ближайшее время.

По сведениям El Nacional, «королевский клуб» выражает готовность инвестировать в переход футболиста сумму в размере 100 млн евро.

В Мадриде рассчитывают заинтересовать Дуэ перспективой получения более регулярной игровой практики по сравнению с его нынешним положением в парижском коллективе.

Напомним, что Дезире пополнил ряды «ПСЖ» в 2024 году, перейдя из «Ренна» за 50 млн евро. Текущее трудовое соглашение форварда действительно до июня 2029 года.

В рамках нынешнего сезона нападающий принял участие в 23 поединках парижан во всех официальных матчах, записав на свой счет восемь забитых мячей и пять ассистов.

Авторитетный портал Transfermarkt определяет рыночную цену игрока на уровне 90 млн евро. Стоит отметить, что ранее Дуэ был удостоен награды лучшему молодому футболисту 2025 года по версии Globe Soccer Awards.