В Барселоне подготовили особый режим для Ямаля на период Рамадана
Ламин начинает придерживаться индивидуального графика питания
Ламин Ямаль начинает придерживаться индивидуального графика питания, созданного медицинским департаментом «Барселоны».
В 2026 году период священного для мусульман поста Рамадан стартовал 18 февраля и продлится до 19 марта. В течение этого времени верующие воздерживаются от приема пищи и воды с рассвета до захода солнца. Вечерняя трапеза наступает после сумерек, при этом переедание в этот период также не рекомендуется.
Для молодого вингера это уже второй Рамадан, в который он намерен соблюдать пост. Тренерский и медицинский штаб каталонцев снова разработали для игрока специфический рацион, адаптированный под его распорядок дня, чтобы избежать избыточной нагрузки на организм.
Дебютным поединком в период поста для Ямаля станет встреча с «Леванте», запланированная на 22 февраля. Начало игры – в 17:15 по киевскому времени.
