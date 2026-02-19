Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Барселоне подготовили особый режим для Ямаля на период Рамадана
Испания
19 февраля 2026, 05:42
В Барселоне подготовили особый режим для Ямаля на период Рамадана

Ламин начинает придерживаться индивидуального графика питания

19 февраля 2026, 05:42 |
В Барселоне подготовили особый режим для Ямаля на период Рамадана
Getty Images/Global Images Ukraine

Ламин Ямаль начинает придерживаться индивидуального графика питания, созданного медицинским департаментом «Барселоны».

В 2026 году период священного для мусульман поста Рамадан стартовал 18 февраля и продлится до 19 марта. В течение этого времени верующие воздерживаются от приема пищи и воды с рассвета до захода солнца. Вечерняя трапеза наступает после сумерек, при этом переедание в этот период также не рекомендуется.

Для молодого вингера это уже второй Рамадан, в который он намерен соблюдать пост. Тренерский и медицинский штаб каталонцев снова разработали для игрока специфический рацион, адаптированный под его распорядок дня, чтобы избежать избыточной нагрузки на организм.

Дебютным поединком в период поста для Ямаля станет встреча с «Леванте», запланированная на 22 февраля. Начало игры – в 17:15 по киевскому времени.

Ламин Ямаль Барселона Ла Лига Леванте
Михаил Олексиенко
