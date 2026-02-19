Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
19 февраля 2026, 04:42
Девушка Винисиуса эмоционально отреагировала на расистский скандал

Вирджиния Фонсека поддержала поддержавшего вингера Реала

Девушка Винисиуса эмоционально отреагировала на расистский скандал
Instagram. Винисиус Жуниор и Вирджиния Фонсека

Вирджиния Фонсека, спутница вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, прокомментировала расистский инцидент, произошедший с участием футболиста.

В минувший вторник «Реал» одолел «Бенфику» с минимальным счетом 1:0 в рамках стыковых поединков за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Во время игры бразильский легионер «сливочных» сообщил рефери Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни, пряча лицо за футболкой, назвал его «обезьяной». Позже нападающий лиссабонцев опроверг обвинения в расовых оскорблениях. УЕФА уже инициировал официальное расследование данного дела.

«Мы должны говорить о его мужестве, о его силе, с которой он прошел через все это на поле и продолжал играть.

Он продемонстрировал великолепный уровень, став автором решающего мяча. Я искренне восхищаюсь его личностью. Я неизменно нахожусь рядом и поддерживаю его во всем», – заявила Фонсека в беседе с Globo.

Тренер Интера объяснил провал от Буде-Глимта и потерю лидера
Олимпиакос – Байер – 0:2. Дубль Шика за три минуты. Видео голов и обзор
Брюгге – Атлетико – 3:3. Перестрелка в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Винисиус Жуниор Реал Мадрид Лига чемпионов Бенфика скандал
Михаил Олексиенко Источник: A Bola
