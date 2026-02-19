Девушка Винисиуса эмоционально отреагировала на расистский скандал
Вирджиния Фонсека поддержала поддержавшего вингера Реала
Вирджиния Фонсека, спутница вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, прокомментировала расистский инцидент, произошедший с участием футболиста.
В минувший вторник «Реал» одолел «Бенфику» с минимальным счетом 1:0 в рамках стыковых поединков за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Во время игры бразильский легионер «сливочных» сообщил рефери Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни, пряча лицо за футболкой, назвал его «обезьяной». Позже нападающий лиссабонцев опроверг обвинения в расовых оскорблениях. УЕФА уже инициировал официальное расследование данного дела.
«Мы должны говорить о его мужестве, о его силе, с которой он прошел через все это на поле и продолжал играть.
Он продемонстрировал великолепный уровень, став автором решающего мяча. Я искренне восхищаюсь его личностью. Я неизменно нахожусь рядом и поддерживаю его во всем», – заявила Фонсека в беседе с Globo.
