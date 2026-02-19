КОЛЛИМОР: «Необходимо запретить футболистам закрывать рот руками»

Бывший форвард «Ливерпуля» Стэн Коллимор высказал свое мнение относительно инцидента, во время которого Джанлука Престианни позволил себе оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора.

Согласно информации, игрок «Бенфики», прикрыв рот краем футболки, назвал лидера атак «Реала» обезьяной.

«В сфере профессионального футбола необходимо ввести запрет на привычку закрывать рот руками или элементами формы. Если игроки не способны вести диалог с одноклубниками или оппонентами, соблюдая правовые нормы и этику спорта, они должны нести ответственность.

Никому нет дела до того, обмениваются ли атлеты колкостями, обсуждают ли неудачные судейские вердикты или планируют совместный досуг после игры.

Однако недопустимо использовать такие способы маскировки для гомофобных, расистских, религиозных или любых иных дискриминационных выпадов.

Сегодня прослеживается странная манера: с одной стороны – излишне нянчиться с взрослыми мужчинами, с другой – прятать все, что могло бы вызвать общественный интерес.

ФИФА, пришло время на регламентированном уровне вводить санкции за попытки скрытно произнести то, чему нет места в игре. Для частных бесед достаточно времени в подтрибунных помещениях, раздевалках или зонах отдыха», – резюмировал Коллимор.