УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
Стали известны имена четырех футболистов, претендующих на награду
Стали известны претенденты на титул лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Нападающий «Буде-Глимт» Каспер Хег отметился забитым мячом и двумя результативными пасами в поединке против «Интера» (3:1).
Форвард «Байера» Патрик Шик записал на свой счет дубль в противостоянии с «Олимпиакосом» (2:0).
Вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон четырежды поразил ворота «Карабаха» (6:1).
Игрок фланга атаки «ПСЖ» Дезире Дуэ дважды отличился в матче против «Монако» (3:2).
Who would you pick? 🌟#UCLPOTW | @PlayStationEU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 18, 2026
