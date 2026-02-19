Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
Лига чемпионов
19 февраля 2026, 04:16 | Обновлено 19 февраля 2026, 06:57
223
0

УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

Стали известны имена четырех футболистов, претендующих на награду

19 февраля 2026, 04:16 | Обновлено 19 февраля 2026, 06:57
223
0
УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Стали известны претенденты на титул лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Нападающий «Буде-Глимт» Каспер Хег отметился забитым мячом и двумя результативными пасами в поединке против «Интера» (3:1).
Форвард «Байера» Патрик Шик записал на свой счет дубль в противостоянии с «Олимпиакосом» (2:0).
Вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон четырежды поразил ворота «Карабаха» (6:1).
Игрок фланга атаки «ПСЖ» Дезире Дуэ дважды отличился в матче против «Монако» (3:2).

По теме:
Реал нацелился на звезду ПСЖ и готов выложить 100 млн евро
Тренер Интера объяснил провал от Буде-Глимта и потерю лидера
Олимпиакос – Байер – 0:2. Дубль Шика за три минуты. Видео голов и обзор
Энтони Гордон Ньюкасл Буде-Глимт Каспер Хег Патрик Шик Байер Дезире Дуэ ПСЖ Лига чемпионов
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
Теннис | 18 февраля 2026, 16:10 26
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая

Элина в трех сетах одолела Белинду в матче третьего раунда турнира WTA 1000 в ОАЭ

ВИДЕО. Фабрегас сорвал атаку, схватив игрока Милана за футболку
Футбол | 19 февраля 2026, 05:06 0
ВИДЕО. Фабрегас сорвал атаку, схватив игрока Милана за футболку
ВИДЕО. Фабрегас сорвал атаку, схватив игрока Милана за футболку

Наставник Комо придержал Алексиса Салемакерса

Звездный футболист сборной Украины останется без футбола на целый год
Футбол | 18.02.2026, 23:17
Звездный футболист сборной Украины останется без футбола на целый год
Звездный футболист сборной Украины останется без футбола на целый год
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Бокс | 18.02.2026, 07:40
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Идеальная Меркушина, прорыв Франции. Прошла женская эстафета на ОИ-2026
Олимпийские игры | 18.02.2026, 16:57
Идеальная Меркушина, прорыв Франции. Прошла женская эстафета на ОИ-2026
Идеальная Меркушина, прорыв Франции. Прошла женская эстафета на ОИ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот супертяж уже сдался. Ему пора уходить»
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот супертяж уже сдался. Ему пора уходить»
18.02.2026, 08:41
Бокс
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
18.02.2026, 07:11 78
Футбол
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
17.02.2026, 07:07 5
Футбол
Килиан МБАППЕ: «Он никогда больше не должен играть в Лиге чемпионов»
Килиан МБАППЕ: «Он никогда больше не должен играть в Лиге чемпионов»
18.02.2026, 01:33 3
Футбол
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
18.02.2026, 15:38 87
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
17.02.2026, 08:11 3
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Для меня большая честь быть рядом с ним. Это чемпион»
Владимир КЛИЧКО: «Для меня большая честь быть рядом с ним. Это чемпион»
17.02.2026, 00:14
Бокс
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
17.02.2026, 09:16 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем