18 февраля на Сьютат де Валенсия пройдет матч 16-го тура Примеры Испании, в котором Леванте встретится с Вильярреалом.

Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Леванте

Команда относительно неплохо котировалась в испанском футболе. Однажды даже получилось добыть право выступать в еврокубках. Но в 2022-м году место в Примере было утрачено. И только по итогам прошлого сезона было добыто достаточно очков, чтоюы наконец-то снова покинуть Сегунду. Но поначалу казалось, что подъем ограничится минимальным сроком, на один сезон. Уж очень убогой была статистика, и мало что менялось, несмотря на смену наставника.

Прибавить смогли все-таки при Луише Каштру, экс-тренере Шахтера. С конца декабря и до начала февраля, в шести поединках, было только одно поражение, и то от мадридского Реала. Правда, есть ощущение, что этот подъем уже позади - аутсайдер последовательно проиграл и Атлетику на выезде, и Реалу дома, причем оба раза с разницей в два гола - 2:4 и 0:2.

Вильярреал

Клуб по итогам прошлого сезона сумел кардинально прибавить и закончить в пятерке лидеров. Такой результат отправил испанцев в Лигу чемпионов, но там был полнейший провал. Только со слабо стартовавшим Ювентусом дома вырвали ничью, проиграв все семь остальных поединков там. Да и в кубке страны еще в декабре уступили - 1:2 со скромным Расингом.

Все это компенсировалось удачной игрой в Примере - там по потерянным даже опережали Атлетико. Правда, в последний месяц пошел спад: только одна победа в пяти крайних турах, с Эспаньолом, причем уже после нее уступили 1:2 скромному Хетафе. Но и мадридский гранд лихорадит, так что рано говорить, что шансы на третье место в Ла Лиге утрачены - если, конечно, наконец-то прибавить.

Статистика личных встреч

Четырежды кряду в рамках Примеры побеждал только Вильярреал. Но, напоследок, перед вылетом, весной 2022-го дома побеждал Леванте.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в гостей. Они достаточно классны и мотивированы, чтобы тут победить (коэффициент - 1,81).