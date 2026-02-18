Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В украинском футболе может появиться новый клубный турнир. Известны детали
Украина. Премьер лига
18 февраля 2026, 19:07 | Обновлено 18 февраля 2026, 19:32
3026
8

В украинском футболе может появиться новый клубный турнир. Известны детали

По инициативе президента ровенского «Вереса» Ивана Надеина могут внедрить Кубок лиги

УПЛ

В среду, 18 февраля, в киевской гостинице Русь состоялось общее собрание команд Украинской Премьер-лиги, где участники обсудили старт сезона 2026/27, создание нового турнира и другие, не менее важные вопросы.

По информации ТаТоТаке, президент ровенского «Вереса» Иван Надеин инициировал создание нового клубного турнира, который будет называться Кубок лиги.

Он продлится летом и осенью и должен заполнить паузы на игры сборных. Сетка будет расписана по географическому принципу с групповыми этапами, с привлечением команд других лиг и представителей молодежных составов из клубов, которые в летний период примут участие в еврокубках.

Календарь следующего сезона будет обсуждаться в конце текущего.

Ожидается, что сезон-2026/27 начнется либо в 20-х числах июля, либо в конце первой декады августа. Это зависит от участия сборной Украины на чемпионате мира.

Для попадания на мундиаль подопечным Реброва необходимо одолеть команду Швеции (26 марта) и победителя пары Польша – Албания (31 марта).

Кроме того, ряд клубов предложили добавить в сетку контента УПЛ ТВ регулярный отдельный обзор судейских решений после каждого тура. Инициаторами выступили житомирское «Полесье» и ровенский «Верес». Ожидается, что для реализации этой идеи могут быть привлечены независимые эксперты из-за рубежа.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Полесье Житомир Иван Надеин
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SS A
А потом будут ныть,что много матчей и играть в мороз.
Ответить
+4
РЛС Рада
И зачем он нужен ? Вы в регулярном чемпионате играть не умеете , толку ещё с одного турнира ? 
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
кубок ТЦК актуально
Ответить
+1
didora
Це Надеїн сидів цілу зиму сраку чухав і придумав турнір. У ЧУ немає кому грати, а це ще один турнір. Мабуть для резервістів, щоб не гуляли.
Ответить
+1
MaximusOne
Ще Кубок Колгоспників можна зробити.
Ответить
0
didora
Якщо це буде кубок ліги, то в ньому повинні грати команди однієї ліги (аналог англійської). А якщо гратиме все зборище, то називати треба по іншому. Наприклад турнір у паузі, або ще якось. Турнір зборища, ті хто не поїхав у збірні грати.
Ответить
0
Mark4854590
Враховуючи новий формат міжнародних пауз, можливо у цьому і є сенс
Ответить
-2
