В украинском футболе может появиться новый клубный турнир. Известны детали

В среду, 18 февраля, в киевской гостинице Русь состоялось общее собрание команд Украинской Премьер-лиги, где участники обсудили старт сезона 2026/27, создание нового турнира и другие, не менее важные вопросы.

По информации ТаТоТаке, президент ровенского «Вереса» Иван Надеин инициировал создание нового клубного турнира, который будет называться Кубок лиги.

Он продлится летом и осенью и должен заполнить паузы на игры сборных. Сетка будет расписана по географическому принципу с групповыми этапами, с привлечением команд других лиг и представителей молодежных составов из клубов, которые в летний период примут участие в еврокубках.

Календарь следующего сезона будет обсуждаться в конце текущего.

Ожидается, что сезон-2026/27 начнется либо в 20-х числах июля, либо в конце первой декады августа. Это зависит от участия сборной Украины на чемпионате мира.

Для попадания на мундиаль подопечным Реброва необходимо одолеть команду Швеции (26 марта) и победителя пары Польша – Албания (31 марта).

Кроме того, ряд клубов предложили добавить в сетку контента УПЛ ТВ регулярный отдельный обзор судейских решений после каждого тура. Инициаторами выступили житомирское «Полесье» и ровенский «Верес». Ожидается, что для реализации этой идеи могут быть привлечены независимые эксперты из-за рубежа.