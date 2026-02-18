Тренировка с чемпионами! ФК Динамо провел спарринг с представителями медиа

Киевляне только что вернулись с насыщенных тренировочных сборов в Турции, однако финальный этап подготовки прошёл уже в Украине. На клубной базе в Конча-Заспе «бело-синие» при поддержке титульного спонсора GGBET провели «Media Game» — совместную тренировку с представителями медиа.

Мероприятие было посвящено подведению итогов сборов и подготовке к старту второй части сезона во главе с новым тренером Игорем Костюком. Главный наставник «Динамо» рассказал о деталях подготовки команды и поделился настроем перед первым матчем УПЛ в этом году.

«В Турции шёл дождь: либо сильный, либо очень сильный. Некоторые тренировки мы переносили на гольф-поле, и физическая подготовка заменялась специальной работой. Поэтому тот план, который мы подготовили вместе с тренерами, мы выполнили. Провели, как вы видели, большое количество игр, наигрывали разные составы.

Сейчас начало сезона, и мы будем исправлять ситуацию, радовать наших болельщиков. У нас есть цель, которую мы перед собой поставили, и мы будем к ней идти», — поделился Костюк.

Журналисты получили возможность принять участие в тренировочном процессе и провести спарринг-матч с футболистами в смешанных составах, а после — задать свои вопросы во время медиабрифинга.

Со стороны «Динамо» в мероприятии приняли участие полузащитники Николай Михайленко, Владислав Кабаев, Александр Пихалёнок и Назар Волошин. Такой нестандартный формат коммуникации и дружеская атмосфера понравились как футболистам, так и представителям медиа.

«Они (журналисты — ред.) молодцы, мне очень понравилось. И я считаю, что они сегодня тоже показали достойную игру. Было весело и был такой, как говорится, накал», — рассказал Николай Михайленко.

Открытая тренировка ФК «Динамо» совместно с журналистами «Media Game» состоялась при поддержке титульного спонсора GGBET. Такие встречи помогают наладить качественный диалог между футболистами и медиа после длительной паузы.

Украинская Премьер-лига возвращается после зимнего перерыва уже в эту пятницу, 20 февраля. Для киевского «Динамо» возобновление чемпионата начнётся домашним матчем против ФК «Рух».

