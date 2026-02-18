Экс-арбитр ФИФА прокомментировал скандальные события в матче Бенфика – Реал

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия рефери, обслуживавшего поединок 1/16 Лиги чемпионов, в котором участвовали и украинские футболисты.

«Считаю, что Франсуа Летексье справился со своими обязанностями, хотя успокоить страсти, бушевавшие на стадионе в Лиссабоне, было непросто.

Провокационное празднование забитого мяча нападающим «Реала» Винисиусом и его дальнейшее вызывающее поведение справедливо повлекло за собой желтую карточку.

Заслужил ли Винисиус второе предупреждение в игровом эпизоде в конце поединка? Как по мне, нет, потому что в его действиях не было злого умысла, он просто пытался помешать игроку хозяев в борьбе за мяч. Кстати, не исключен вариант, что если бы у бразильца в пассиве не было желтой карточки, то арбитр мог бы наказать его предупреждением. Но это, как говорится, на усмотрение рефери.

Вот когда наш Георгий Судаков в компенсированное время специально грубо останавливал проход футболиста «Реала», то целесообразность предупреждения сомнений не вызывала.

Что касается удаления руководителя португальского гранда Жозе Моуриньо, который был недоволен тем, что Летексье не показал вторую желтую карточку Винисиусу, то здесь просто взяли верх эмоции. В конце концов, каким бы знаменитым ни был тренер, он не имеет права оскорблять арбитра».

