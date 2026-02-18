Килиан МБАППЕ: «Он больше не заслуживает играть в Лиге чемпионов»
Французский форвард раскритиковал Джанлуку Престианни
Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе раскритиковал аргентинского вингера лиссабонской «Бенфики» Джанлуку Престианни за проявление расизма в сторону своего партнера по королевскому клубу, бразильца Винисиуса Жуниора:
«Я ничего не имею против «Бенфики», клуба или их тренера, который, по моему мнению, является одним из лучших, а клуб является лучшим в Португалии и одним из лучших в истории.
Но этот мальчик Престианни больше не заслуживает играть в Лиге чемпионов».
