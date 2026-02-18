Мирон МАРКЕВИЧ – о победе Реала, игре Судакова и положении Лунина

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в беседе с корреспондентом Sport.ua прокомментировал игру мадридского «Реала» в Лиге чемпионов, победу над «Бенфикой» и положение второго номера команды Андрея Лунина.

– Мадридский клуб сделал правильные выводы после недавнего поражения от «орлов» с чудо-голом в компенсированное время их вратаря Анатолия Трубина. Вчера чуда не произошло.

Преимущество гостей во всех компонентах ощущалось. Я не могу сказать, что «Бенфика» была обречена, но главное, что в составе «сливочных», в отличие от лиссабонской команды, были исполнители, которые в одиночку могли решить судьбу противостояния. В конце концов, один из них – Винисиус – в феноменальном стиле забил решающий гол.

Убежден, что «Реал» вообще мог снять с повестки дня вопрос о победителе в этой паре, если бы не Трубин. Именно его блестящая реакция помогла «Бенфике» еще оставаться в игре.

– Что скажете о Георгии Судакове?

– На мой взгляд, он удачно вышел на замену, часто брал игру на себя, обострял и мне не совсем понятно, почему Жозе Моуриньо не выпустил его в старте.

– Все же, если Судаков таки появился на поле, то вратарь «Реала» украинец Андрей Лунин грел скамейку запасных.

– Он проиграл конкуренцию Тибо Куртуа, который и вчера был на высоте. Лунину, как и Забарному, летом следует сменить клубную «прописку». Иначе об игровой практике можно будет только мечтать.