«Забарному нужно менять команду». Маркевич прокомментировал победу ПСЖ

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями после первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов, где ПСЖ одолел «Монако» (3:2).

– Припоминается, после завершения предыдущего раунда самого престижного континентального турнира я в комментарии Sport.ua утверждал, что в парах «Монако» – ПСЖ и «Бенфика» – «Реал» фаворитами будут клубы из Парижа и Мадрида. Однако когда «Монако» повело 2:0, то я немного усомнился в своем прогнозе.

– Чем вы объясняете такой провал ПСЖ в дебюте?

– Действия каждой уважающей себя команды должны быть сбалансированы. Нельзя ради зрелищной игры в атаке пренебрегать обороной. Даже легендарную «Барселону» часто наказывают за такое шапкозакидательское настроение. Недавнее поражение «горожан» от посредственной «Жироны» в Ла Лиге иначе как позором и не назовешь.

Что-то похожее в последнее время происходит и с ПСЖ. Знаете, парижской команде где-то повезло, что «монегаски» дважды забивали в начале поединка и у гостей было достаточно времени, чтобы прийти в себя и благодаря преимуществу в классе склонить чашу весов на свою сторону. Однако убежден, что с такой организацией игры в обороне вершину ПСЖ не покорить.

– В текущем сезоне внимание украинских болельщиков приковано к ПСЖ и потому, что за эту команду выступает наш Илья Забарный. Но он вчера снова был среди запасных.

– К сожалению, Илья не оправдал надежд наставника Луиса Энрике и исчерпал кредит доверия. Он стал игроком ротации и хуже всего, что с каждым появлением украинца на поле его позиции не улучшаются. Ибо при тех авантюрных действиях в обороне часто в роли козла отпущения оказывается именно Забарный. В конце концов, и он не безгрешен из-за проблем со скоростью.

– Тогда какой выход?

– Думаю, что представителям Забарного нужно сосредоточиться на поиске новой команды, которая действовала бы в низком блоке в обороне. Тогда Илье было бы проще проявить свои лучшие качества. По-моему, оптимальный вариант – возвращение в АПЛ, где возможности украинца хорошо знают.

По игровой стилистике ему подходит тот же «Тоттенхэм», который, кстати, ищет центрального защитника. Сейчас важно, чтобы после неудач на клубном уровне Забарный не сломался психологически.