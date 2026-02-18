Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Забарному нужно менять команду». Маркевич прокомментировал победу ПСЖ
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 13:59 |
719
0

«Забарному нужно менять команду». Маркевич прокомментировал победу ПСЖ

Подопечные Луиса Энрике одолели «Монако» в матче 1/16 финала Лиги чемпионов

18 февраля 2026, 13:59 |
719
0
«Забарному нужно менять команду». Маркевич прокомментировал победу ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями после первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов, где ПСЖ одолел «Монако» (3:2).

– Припоминается, после завершения предыдущего раунда самого престижного континентального турнира я в комментарии Sport.ua утверждал, что в парах «Монако» – ПСЖ и «Бенфика» – «Реал» фаворитами будут клубы из Парижа и Мадрида. Однако когда «Монако» повело 2:0, то я немного усомнился в своем прогнозе.

– Чем вы объясняете такой провал ПСЖ в дебюте?

– Действия каждой уважающей себя команды должны быть сбалансированы. Нельзя ради зрелищной игры в атаке пренебрегать обороной. Даже легендарную «Барселону» часто наказывают за такое шапкозакидательское настроение. Недавнее поражение «горожан» от посредственной «Жироны» в Ла Лиге иначе как позором и не назовешь.

Что-то похожее в последнее время происходит и с ПСЖ. Знаете, парижской команде где-то повезло, что «монегаски» дважды забивали в начале поединка и у гостей было достаточно времени, чтобы прийти в себя и благодаря преимуществу в классе склонить чашу весов на свою сторону. Однако убежден, что с такой организацией игры в обороне вершину ПСЖ не покорить.

– В текущем сезоне внимание украинских болельщиков приковано к ПСЖ и потому, что за эту команду выступает наш Илья Забарный. Но он вчера снова был среди запасных.

– К сожалению, Илья не оправдал надежд наставника Луиса Энрике и исчерпал кредит доверия. Он стал игроком ротации и хуже всего, что с каждым появлением украинца на поле его позиции не улучшаются. Ибо при тех авантюрных действиях в обороне часто в роли козла отпущения оказывается именно Забарный. В конце концов, и он не безгрешен из-за проблем со скоростью.

– Тогда какой выход?

– Думаю, что представителям Забарного нужно сосредоточиться на поиске новой команды, которая действовала бы в низком блоке в обороне. Тогда Илье было бы проще проявить свои лучшие качества. По-моему, оптимальный вариант – возвращение в АПЛ, где возможности украинца хорошо знают.

По игровой стилистике ему подходит тот же «Тоттенхэм», который, кстати, ищет центрального защитника. Сейчас важно, чтобы после неудач на клубном уровне Забарный не сломался психологически.

По теме:
Килиан МБАППЕ: «Он больше не заслуживает играть в Лиге чемпионов»
Мирон МАРКЕВИЧ – о победе Реала, игре Судакова и положении Лунина
Арсенал победил во всех матчах в среду в сезоне 2025/26
Лига чемпионов Монако ПСЖ Монако - ПСЖ Мирон Маркевич Илья Забарный Луис Энрике инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПЯТОВ – о бывшем тренере Шахтера: «Безумный, маньяк»
Футбол | 18 февраля 2026, 11:45 0
ПЯТОВ – о бывшем тренере Шахтера: «Безумный, маньяк»
ПЯТОВ – о бывшем тренере Шахтера: «Безумный, маньяк»

Экс-вратарь горняков назвал специалиста, наиболее повлиявшего на Трубина

Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 17 февраля 2026, 21:12 1
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за учебно-тренировочными сборами команд Украинской Премьер-лиги

Хоккей на Олимпиаде. Чехия и Дания сыграли классный матч за четвертьфинал
Олимпийские игры | 17.02.2026, 21:05
Хоккей на Олимпиаде. Чехия и Дания сыграли классный матч за четвертьфинал
Хоккей на Олимпиаде. Чехия и Дания сыграли классный матч за четвертьфинал
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
Футбол | 17.02.2026, 15:48
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
Нацполиция задержала украинского футболиста, ударившего представителя ТЦК
Футбол | 18.02.2026, 10:47
Нацполиция задержала украинского футболиста, ударившего представителя ТЦК
Нацполиция задержала украинского футболиста, ударившего представителя ТЦК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
16.02.2026, 08:29 17
Футбол
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
17.02.2026, 16:10 13
Теннис
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
17.02.2026, 09:26 23
Футбол
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
18.02.2026, 07:11 62
Футбол
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
16.02.2026, 08:13 4
Бокс
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
17.02.2026, 07:55 8
Футбол
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
16.02.2026, 23:59 24
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
17.02.2026, 08:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем