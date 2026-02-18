Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
Элина Свитолина – Белинда Бенчич. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дубае

Поединок состоится 18 февраля и начнется в 14:15 по Киеву

Элина Свитолина – Белинда Бенчич. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

18 февраля, в 1/8 финала теннисного турнира в Дубае сыграют Элина Свитолина (WTA 9) – Белинда Бенчич (WTA 13).

Начало встречи запланировано на 14:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Украинская спортсменка удачно начала сезон, есть титул в Окленде и полуфинал первого мейджора года. В игре Свитолиной чувствуется уверенность и опыт, она умеет использовать свои сильные стороны. Свой путь в Дубае теннисистка начала со второго круга, где смогла пройти Паулу Бадосу, спортсменки отыграли всего одну партию, где украинка уступала 1:4 и 15:40 на своей подаче, а в итоге выиграла сет - 6:4. Со второй партии испанка снялась, что и позволило Элине пройти в следующий круг.

Свитолина выиграла 12 из 14 встреч этого сезона, пятое место в чемпионской гонке еще один признак отличной формы.

Белинда Бенчич

Не нуждается в представлении и опытная швейцарка, которая по ходу карьеры боролась с тяжёлыми травмами. Как и Свитолина, Бенчич не выигрывала шлемов, но становилась олимпийской чемпионкой, что можно считать ее самым большим достижением.

В этом сезоне у спортсменки фактически 8 побед в 9 встречах. Пять матчей теннисистка выиграла на командном United Cup, где одолела таких соперниц как: Жанжан, Паолини, Сиерра, Мертенс и Свентек.

Неудачно выступила Бенчич на Открытом чемпионате Австралии, где она вылетела уже во втором круге, уступив малоизвестной чешуе Николе Бартунковой, в трех сетах. В Дубае швейцарка начала с победы над опытной испанкой Джессикой Бузас Манейро - 2:6, 6:1, 6:2. Во втором круге не вышла на матч чешка Бейлек, поэтому не пришлось тратить силы.

Личные встречи

В очных противостояниях со счетом 3:2 ведет украинка. Последний раз спортсменки пересекались в прошлом году на турнире в Майами, интриги не было, так как Свитолина выиграла 6:1, 6:2.

Прогноз

Нас ожидает битва двух опытных и умных теннисисток, которые хорошо знакомы. Небольшой перевес на бумаге у Свитолиной, хотя обе спортсменки сейчас в хорошей форме. Я ожидаю увлекательного матча, где можно ожидать упорной борьбы. Поставлю на чистую победу украинки за 1,7.

Элина Свитолина
18.02.2026 -
14:00
Белинда Бенчич
Элина Свитолина Белинда Бенчич WTA Дубай прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
