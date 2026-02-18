Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал под руководством Арбелоа забивал во всех матчах
Другие новости
Реал под руководством Арбелоа забивал во всех матчах

Упомянем все результаты матчей королевского клуба под руководством нового наставника

Реал под руководством Арбелоа забивал во всех матчах
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский Реал под руководством Альваро Арбелоа забивал в каждом из 9 матчей.

Продолжилась забивная серия «сливочных» в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором мадридцы на выезде победили Бенфику со счетом 1:0.

9 первых матчей Арбелоа с забитыми мячами во главе Реала – лучший результат среди тренеров клуба, начиная с сезона 2009/10.

Тогда мадридцы под руководством Мануэля Пеллегрини забивали в 10-ти подряд стартовых матчах тренера во главе команды.

Забивная серия мадридского Реала под руководством Альваро Арбелоа (9)

  • Лига чемпионов, Бенфика – Реал – 0:1
  • Ла Лига, Реал – Реал Сосьедад – 4:1
  • Ла Лига, Валенсия – Реал – 0:2
  • Ла Лига, Реал – Райо Вальекано – 2:1
  • Лига чемпионов, Бенфика – Реал – 4:2
  • Ла Лига, Вильярреал – Реал – 0:2
  • Лига чемпионов, Реал – Монако – 6:1
  • Ла Лига, Реал – Леванте – 2:0
  • Кубок Испании, Альбасете – Реал – 3:2
Реал Мадрид Альваро Арбелоа статистика Лига чемпионов Ла Лига Кубок Испании по футболу
Сергей Турчак
