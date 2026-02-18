Реал под руководством Арбелоа забивал во всех матчах
Упомянем все результаты матчей королевского клуба под руководством нового наставника
Мадридский Реал под руководством Альваро Арбелоа забивал в каждом из 9 матчей.
Продолжилась забивная серия «сливочных» в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором мадридцы на выезде победили Бенфику со счетом 1:0.
9 первых матчей Арбелоа с забитыми мячами во главе Реала – лучший результат среди тренеров клуба, начиная с сезона 2009/10.
Тогда мадридцы под руководством Мануэля Пеллегрини забивали в 10-ти подряд стартовых матчах тренера во главе команды.
Забивная серия мадридского Реала под руководством Альваро Арбелоа (9)
- Лига чемпионов, Бенфика – Реал – 0:1
- Ла Лига, Реал – Реал Сосьедад – 4:1
- Ла Лига, Валенсия – Реал – 0:2
- Ла Лига, Реал – Райо Вальекано – 2:1
- Лига чемпионов, Бенфика – Реал – 4:2
- Ла Лига, Вильярреал – Реал – 0:2
- Лига чемпионов, Реал – Монако – 6:1
- Ла Лига, Реал – Леванте – 2:0
- Кубок Испании, Альбасете – Реал – 3:2
9 - Real Madrid have scored in all nine of their matches under Álvaro Arbeloa as manager in all competitions (23 goals in total), the best start by any manager at the club since Manuel Pellegrini in 2009/10, who scored in his first 10 matches. Optimism. pic.twitter.com/7eKo4mKrek— OptaJose (@OptaJose) February 17, 2026
