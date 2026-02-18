Реал под руководством Арбелоа забивал во всех матчах

Мадридский Реал под руководством Альваро Арбелоа забивал в каждом из 9 матчей.

Продолжилась забивная серия «сливочных» в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором мадридцы на выезде победили Бенфику со счетом 1:0.

9 первых матчей Арбелоа с забитыми мячами во главе Реала – лучший результат среди тренеров клуба, начиная с сезона 2009/10.

Тогда мадридцы под руководством Мануэля Пеллегрини забивали в 10-ти подряд стартовых матчах тренера во главе команды.

Забивная серия мадридского Реала под руководством Альваро Арбелоа (9)

Лига чемпионов, Бенфика – Реал – 0:1

Ла Лига, Реал – Реал Сосьедад – 4:1

Ла Лига, Валенсия – Реал – 0:2

Ла Лига, Реал – Райо Вальекано – 2:1

Лига чемпионов, Бенфика – Реал – 4:2

Ла Лига, Вильярреал – Реал – 0:2

Лига чемпионов, Реал – Монако – 6:1

Ла Лига, Реал – Леванте – 2:0

Кубок Испании, Альбасете – Реал – 3:2