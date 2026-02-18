Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. УЕФА выступил с заявлением по поводу расистского скандала Винисиуса
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 12:06 |
1392
7

УЕФА выступил с заявлением по поводу расистского скандала Винисиуса

Орган изучает протоколы матча

УЕФА выступил с заявлением по поводу расистского скандала Винисиуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Представитель УЕФА выступил с заявлением после конфликта бразильского вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора с нападающим «Бенфики» Джанлукой Престианни в победном для «сливочных» матче 1/16 финала Лиги чемпионов (1:0):

«В данный момент изучаются официальные протоколы матчей, сыгранных вчера вечером. В случае сообщений о нарушениях возбуждаются разбирательства, и, если они приводят к дисциплинарным санкциям, информация об этом публикуется на сайте дисциплинарного отдела УЕФА.

На данном этапе нам нечего добавить по данному вопросу».

Бенфика скандал Реал Мадрид Винисиус Жуниор Лига чемпионов Бенфика - Реал Джанлука Престианни УЕФА
Дмитрий Вус Источник: Sky Sports
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MrStepanovM .
як же за*бав цей Вінні зі своїми персональним расизмом
Ответить
+5
MrStepanovM .
взагалі щоб осягнути ступінь паскудства Вінні треба побачити як він спочатку імітував є*лю прапорця з символікою Бенфікі, потім імітував орла...потім як ображена шльондра побіг до арбітра тицяючи пальцем... А наприкінці матчу мав ще другу жовту отримати за удар ззаду по ногах біля власного карного майданчика...просто паскуда!
Ответить
+1
Chemp83
Вінісіус не дуже класна людина але слово моно було .це 100 відсотків .
Ответить
+1
Fdguijvxw
Ох і чмо цей вінісіус
Ответить
0
DaVinci
Треба на якомусь з матчів закидати його бананами. Хай розплачеться і зв'язує з футболом 
Ответить
0
Перець
Киньте в нього чебуреком
Ответить
-1
Burevestnik
шо там розбиратись?
Джанлука побачив на футбольному полі
якусь істоту і про це сказав.
Може він просто толком не розгледів... ))
Ответить
-1
