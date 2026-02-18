УЕФА выступил с заявлением по поводу расистского скандала Винисиуса
Орган изучает протоколы матча
Представитель УЕФА выступил с заявлением после конфликта бразильского вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора с нападающим «Бенфики» Джанлукой Престианни в победном для «сливочных» матче 1/16 финала Лиги чемпионов (1:0):
«В данный момент изучаются официальные протоколы матчей, сыгранных вчера вечером. В случае сообщений о нарушениях возбуждаются разбирательства, и, если они приводят к дисциплинарным санкциям, информация об этом публикуется на сайте дисциплинарного отдела УЕФА.
На данном этапе нам нечего добавить по данному вопросу».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Против 24-летнего нападающего «Колоса» Даниила Колесника открыто криминальное дело
Даниил Колесник будет уволен из команды
Джанлука побачив на футбольному полі
якусь істоту і про це сказав.
Може він просто толком не розгледів... ))