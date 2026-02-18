Футболист, которого Туран исключил из заявки Шахтера, определился с будущим
Фарина продолжит карьеру в «Кудровке»
Защитник клуба «Шахтер» Донецк Марьян Фарина с сегодняшнего дня будет выступать за «Кудровку», сообщает журналист Игорь Бурбас.
22-летний футболист присоединился к новичку УПЛ на правах аренды до конца текущего сезона.
Ранее таким же путем последовал другой «горняк» – Антон Глущенко, которого клуб из Черниговщины также арендовал. «Кудровка» продолжает усиливать состав молодыми исполнителями из донецкого гранда.
В сезоне 2025/26 Марьян Фарина провел 2 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями.
