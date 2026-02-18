Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Футболист, которого Туран исключил из заявки Шахтера, определился с будущим
Украина. Премьер лига
18 февраля 2026, 18:48 |
Фарина продолжит карьеру в «Кудровке»

ФК Шахтер. Марьян Фарина

Защитник клуба «Шахтер» Донецк Марьян Фарина с сегодняшнего дня будет выступать за «Кудровку», сообщает журналист Игорь Бурбас.

22-летний футболист присоединился к новичку УПЛ на правах аренды до конца текущего сезона.

Ранее таким же путем последовал другой «горняк» – Антон Глущенко, которого клуб из Черниговщины также арендовал. «Кудровка» продолжает усиливать состав молодыми исполнителями из донецкого гранда.

В сезоне 2025/26 Марьян Фарина провел 2 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями.

трансферы Шахтер Донецк трансферы УПЛ Марьян Фарина Кудровка Антон Глущенко
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
