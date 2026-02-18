Костюк отказался от услуг талантливого футболиста. Он уже покинул Динамо

Талантливый защитник Роман Дэвис из Венесуэлы покинул расположение киевского «Динамо» по решению главного тренера Игоря Костюка.

18-летний футболист, контракт которого принадлежит клубу «Универсидад Сентраль де Венесуэла», прибыл в Украину на просмотр и провел три матча за U-19 – забил два гола и отдал три результативных передачи.

По информации Динамомании, от услуг Дэвиса решили отказаться из-за конкуренции на позиции, где может сыграть Караваев, Тымчик и Коробов.

На данный момент тренерский штаб считает, что как защитник Коробов сильнее Дэвиса, поэтому выбор был сделан в пользу воспитанника клуба, который и станет дублером своих более опытных одноклубников.

Максим Коробов является игроком юношеской сборной Украины и уже провел 67 матчей в составе U-19, где забил три гола. 19-летний футболист может сыграть не только на фланге обороны, но и в центре защиты.

В активе Дэвиса – 16 матчей за сборную Венесуэлы U-17 и два гола. В прошлом сезоне защитник дебютировал в первой команде и завоевал свои первые трофеи на профессиональном уровне (турнир Апертура, чемпион первенства Венесуэлы и Кубок Венесуэлы).