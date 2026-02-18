Народный депутат обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК

Народный депутат Алексей Гончаренко обратился к украинскому футболисту Даниилу Колеснику, который ударил работника ТЦК.

«Меня еще так раздражают все эти сцыкуны. Огромное количество телеграмм-каналов сидят, переживают, боятся. И будьте мужчинами. Всех не пересадят.

Превратили этот телеграмм в Единый Марафон. Пишите правду. Пишите о ТЦК, о рэкете, о крыше, о том, что происходит в стране. реальное.

Не придумана мощность и победа, а РЕАЛЬНОСТЬ. Кстати, как Данило избил российского футболиста в 2023 году - так написали все. Как сейчас защитил обычного мужчину – так сидим, молчим, думаем. Стыдно», – написал Гончаренко.

Ковалевский Колос уже осудил поступок игрока, заявив, что Колесник больше не является игроком клуба, но Даниила поддержало много спортсменов. Одним из таких стал Александр Алиев, который дерзко высказался о ситуации.