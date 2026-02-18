Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коваль объяснил, почему перешел в Черноморец, заговорив о Григорчуке
Украина. Первая лига
18 февраля 2026, 11:43 | Обновлено 18 февраля 2026, 12:25
452
0

Коваль объяснил, почему перешел в Черноморец, заговорив о Григорчуке

Максим рассказал, что стало ключевым фактором перехода к «морякам»

18 февраля 2026, 11:43 | Обновлено 18 февраля 2026, 12:25
452
0
Коваль объяснил, почему перешел в Черноморец, заговорив о Григорчуке
ФК Черноморец. Максим Коваль

Украинский голкипер Максим Коваль рассказал, что стало ключевым фактором возвращения в Украину, где недавно подписал контракт с одесским Черноморцем.

– Возможность снова работать с Романом Григорчуком и Андреем Глущенко была ключевым фактором при принятии решения?

– Я всегда буду благодарен судьбе, что благодаря им я в раннем возрасте получил свой шанс, а спустя много лет Роман Иосифович и Андрей Александрович позвали меня помочь Черноморцу.

Обоих я считаю одними из лучших в Украине. Со своей стороны могу пообещать выложиться по полной, чтобы принести пользу команде, – лаконично сказал Максим.

Украинский вратарь солидную часть карьеры провел в составе «Динамо» – 107 поединков, 101 пропущенный мяч и 43 матча, сыгранных «на ноль». После прекращения сотрудничества с бело-синими играл за клубы из Саудовской Аравии, Молдовы, Греции и Казахстана.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.

По теме:
Украинский арбитр провалил тесты перед стартом второй части сезона УПЛ
Все дороги ведут в Ровно. На стадионе Вереса сыграют сразу шесть команд УПЛ
ПЯТОВ – о бывшем тренере Шахтера: «Безумный, маньяк»
Роман Григорчук Андрей Глущенко Максим Коваль (футболист) Черноморец Одесса Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
Теннис | 17 февраля 2026, 16:10 12
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая

Паула снялась после первой партии, которую Элина забрала со счетом 6:4

Решение уже принято. Лунин обсудил свое будущее с игроками Реала
Футбол | 18 февраля 2026, 11:28 0
Решение уже принято. Лунин обсудил свое будущее с игроками Реала
Решение уже принято. Лунин обсудил свое будущее с игроками Реала

Андрей летом сменит клуб

ОИ-2026. Историческая гонка. Франция выиграла эстафету, неудача Украины
Олимпийские игры | 17.02.2026, 16:53
ОИ-2026. Историческая гонка. Франция выиграла эстафету, неудача Украины
ОИ-2026. Историческая гонка. Франция выиграла эстафету, неудача Украины
Нацполиция задержала украинского футболиста, ударившего представителя ТЦК
Футбол | 18.02.2026, 10:47
Нацполиция задержала украинского футболиста, ударившего представителя ТЦК
Нацполиция задержала украинского футболиста, ударившего представителя ТЦК
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Бокс | 18.02.2026, 07:40
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
16.02.2026, 23:59 24
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
17.02.2026, 08:50
Бокс
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
16.02.2026, 12:23 20
Футбол
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
17.02.2026, 09:53 4
Олимпийские игры
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
17.02.2026, 15:48 9
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
17.02.2026, 08:11 2
Футбол
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
17.02.2026, 07:07 4
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Для меня большая честь быть рядом с ним. Это чемпион»
Владимир КЛИЧКО: «Для меня большая честь быть рядом с ним. Это чемпион»
17.02.2026, 00:14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем