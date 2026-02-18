Коваль объяснил, почему перешел в Черноморец, заговорив о Григорчуке

Украинский голкипер Максим Коваль рассказал, что стало ключевым фактором возвращения в Украину, где недавно подписал контракт с одесским Черноморцем.

– Возможность снова работать с Романом Григорчуком и Андреем Глущенко была ключевым фактором при принятии решения?

– Я всегда буду благодарен судьбе, что благодаря им я в раннем возрасте получил свой шанс, а спустя много лет Роман Иосифович и Андрей Александрович позвали меня помочь Черноморцу.

Обоих я считаю одними из лучших в Украине. Со своей стороны могу пообещать выложиться по полной, чтобы принести пользу команде, – лаконично сказал Максим.

Украинский вратарь солидную часть карьеры провел в составе «Динамо» – 107 поединков, 101 пропущенный мяч и 43 матча, сыгранных «на ноль». После прекращения сотрудничества с бело-синими играл за клубы из Саудовской Аравии, Молдовы, Греции и Казахстана.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.