Коваль объяснил, почему перешел в Черноморец, заговорив о Григорчуке
Максим рассказал, что стало ключевым фактором перехода к «морякам»
Украинский голкипер Максим Коваль рассказал, что стало ключевым фактором возвращения в Украину, где недавно подписал контракт с одесским Черноморцем.
– Возможность снова работать с Романом Григорчуком и Андреем Глущенко была ключевым фактором при принятии решения?
– Я всегда буду благодарен судьбе, что благодаря им я в раннем возрасте получил свой шанс, а спустя много лет Роман Иосифович и Андрей Александрович позвали меня помочь Черноморцу.
Обоих я считаю одними из лучших в Украине. Со своей стороны могу пообещать выложиться по полной, чтобы принести пользу команде, – лаконично сказал Максим.
Украинский вратарь солидную часть карьеры провел в составе «Динамо» – 107 поединков, 101 пропущенный мяч и 43 матча, сыгранных «на ноль». После прекращения сотрудничества с бело-синими играл за клубы из Саудовской Аравии, Молдовы, Греции и Казахстана.
В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.
