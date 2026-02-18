Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 13:19 |
1

Лунин не сдержал эмоций в матче Лиги чемпионов, где Реал одолел Бенфику

Встреча 1/16 финала завершилась грандиозным скандалом из-за возможного проявления расизма

Лунин не сдержал эмоций в матче Лиги чемпионов, где Реал одолел Бенфику
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Матч 1/16 финала Лиги чемпионов «Бенфика» – «Реал» (0:1), который состоялся 17 февраля, завершился грандиозным скандалом из-за возможного проявления расизма.

Вингер королевского клуба Винисиус Жуниор пожаловался судье на своего соперника Джанлуку Престианни, который обозвал бразильца обезьяной. Конфликты продолжились и после матча – ругались представители тренерских штабов, игроки на скамейке запасных.

Не сдержал эмоций и вратарь сборной Украины Андрей Лунин, который что-то яростно доказывал футболистам и тренерскому штабу «Бенфики».

Фанаты мадридской команды остались в восторге от действий 27-летнего футболиста, который неоднократно защищал своих одноклубников во время различных конфликтов.

Вторая игра 1/16 финала состоится 25 февраля – в этом противостоянии лиссабонский клуб не сможет рассчитывать на своего тренера Жозе Моуриньо, который получил красную карточку в первом матче.

ВИДЕО. Лунин не сдержал эмоций в матче Лиги чемпионов, где Реал одолел Бенфику

Лига чемпионов Бенфика Реал Мадрид Бенфика - Реал Винисиус Жуниор Андрей Лунин Джанлука Престианни видео
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
