Матч 1/16 финала Лиги чемпионов «Бенфика» – «Реал» (0:1), который состоялся 17 февраля, завершился грандиозным скандалом из-за возможного проявления расизма.

Вингер королевского клуба Винисиус Жуниор пожаловался судье на своего соперника Джанлуку Престианни, который обозвал бразильца обезьяной. Конфликты продолжились и после матча – ругались представители тренерских штабов, игроки на скамейке запасных.

Не сдержал эмоций и вратарь сборной Украины Андрей Лунин, который что-то яростно доказывал футболистам и тренерскому штабу «Бенфики».

Фанаты мадридской команды остались в восторге от действий 27-летнего футболиста, который неоднократно защищал своих одноклубников во время различных конфликтов.

Вторая игра 1/16 финала состоится 25 февраля – в этом противостоянии лиссабонский клуб не сможет рассчитывать на своего тренера Жозе Моуриньо, который получил красную карточку в первом матче.

ВИДЕО. Лунин не сдержал эмоций в матче Лиги чемпионов, где Реал одолел Бенфику