Лунин не сдержал эмоций в матче Лиги чемпионов, где Реал одолел Бенфику
Встреча 1/16 финала завершилась грандиозным скандалом из-за возможного проявления расизма
Матч 1/16 финала Лиги чемпионов «Бенфика» – «Реал» (0:1), который состоялся 17 февраля, завершился грандиозным скандалом из-за возможного проявления расизма.
Вингер королевского клуба Винисиус Жуниор пожаловался судье на своего соперника Джанлуку Престианни, который обозвал бразильца обезьяной. Конфликты продолжились и после матча – ругались представители тренерских штабов, игроки на скамейке запасных.
Не сдержал эмоций и вратарь сборной Украины Андрей Лунин, который что-то яростно доказывал футболистам и тренерскому штабу «Бенфики».
Фанаты мадридской команды остались в восторге от действий 27-летнего футболиста, который неоднократно защищал своих одноклубников во время различных конфликтов.
Вторая игра 1/16 финала состоится 25 февраля – в этом противостоянии лиссабонский клуб не сможет рассчитывать на своего тренера Жозе Моуриньо, который получил красную карточку в первом матче.
ВИДЕО. Лунин не сдержал эмоций в матче Лиги чемпионов, где Реал одолел Бенфику
I love Lunin 😭😭 pic.twitter.com/D79vSK1UpI— Dr Yash (@YashRMFC) February 18, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр поддержал Даниила Колесника
Колесник попал в скандал