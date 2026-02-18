Украина. Премьер лига18 февраля 2026, 07:27 |
2119
1
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Арам Фаниян похвалил Даниила Колесника
18 февраля 2026, 07:27 |
2119
Боксер Арам Фаниян отреагировал на скандал вокруг украинского футболиста Даниила Колесника, ударившего представителя ТЦК.
«Честно, левый боковой очень хорош у Колесника», – написал Арам под одним из видео.
Ковалевский Колос уже осудил поступок игрока, заявив, что Колесник больше не является игроком клуба, но Даниил поддержал много спортсменов. Одним из таких стал Александр Алиев, дерзко высказался о ситуации.
Комментарии 1
Там рашист Засуха кришує ТЦК! Колос це мосфільм! Санкції на них та у пердів!
