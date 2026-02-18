Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК

Боксер Арам Фаниян отреагировал на скандал вокруг украинского футболиста Даниила Колесника, ударившего представителя ТЦК.

«Честно, левый боковой очень хорош у Колесника», – написал Арам под одним из видео.

Ковалевский Колос уже осудил поступок игрока, заявив, что Колесник больше не является игроком клуба, но Даниил поддержал много спортсменов. Одним из таких стал Александр Алиев, дерзко высказался о ситуации.