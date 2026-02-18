Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК

Арам Фаниян похвалил Даниила Колесника

Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
ФК Минай

Боксер Арам Фаниян отреагировал на скандал вокруг украинского футболиста Даниила Колесника, ударившего представителя ТЦК.

«Честно, левый боковой очень хорош у Колесника», – написал Арам под одним из видео.

Ковалевский Колос уже осудил поступок игрока, заявив, что Колесник больше не является игроком клуба, но Даниил поддержал много спортсменов. Одним из таких стал Александр Алиев, дерзко высказался о ситуации.

По теме:
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Скандал в Ла Лиге: судью ВАР отстранили после матча Жирона – Барселона
ФОТО. Большой скандал: в раздевалке женской команды нашли скрытые камеры
Комментарии 1
zelc006
Там рашист Засуха кришує ТЦК! Колос це мосфільм! Санкції на них та у пердів!
