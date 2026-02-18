Проходных соперников нет: Симеоне заинтриговал заявлением перед матчем в ЛЧ

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящей первой встречи раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Брюгге».

«Футболисты неизменно выходят на газон с высокой мотивацией, хотя результаты порой разнятся. Нам будет противостоять оппонент, продемонстрировавший качественную игру в домашних поединках против «Монако», «Марселя» и «Барселоны».

Их состав достаточно молод, но уже имеет необходимый опыт, к тому же они действуют предельно стремительно в финальной фазе нападения. Проходных соперников в Лиге чемпионов не бывает.

Нас ждет непростое испытание, однако мы обладаем ресурсами для победы. Наша задача – квалифицироваться в следующую стадию, а далее постараться добиться максимума», – отметил Симеоне.