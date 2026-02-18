Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Проходных соперников нет: Симеоне заинтриговал заявлением перед матчем в ЛЧ
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 04:57 |
29
0

Проходных соперников нет: Симеоне заинтриговал заявлением перед матчем в ЛЧ

Тренер Атлетико поделился ожиданиями от предстоящей игры против Брюгге

18 февраля 2026, 04:57 |
29
0
Проходных соперников нет: Симеоне заинтриговал заявлением перед матчем в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящей первой встречи раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Брюгге».

«Футболисты неизменно выходят на газон с высокой мотивацией, хотя результаты порой разнятся. Нам будет противостоять оппонент, продемонстрировавший качественную игру в домашних поединках против «Монако», «Марселя» и «Барселоны».

Их состав достаточно молод, но уже имеет необходимый опыт, к тому же они действуют предельно стремительно в финальной фазе нападения. Проходных соперников в Лиге чемпионов не бывает.

Нас ждет непростое испытание, однако мы обладаем ресурсами для победы. Наша задача – квалифицироваться в следующую стадию, а далее постараться добиться максимума», – отметил Симеоне.

По теме:
Энрике поделился эмоциями после невероятного камбэка в матче с Монако
ВИДЕО. Отаменди провоцировал Винисиуса демонстрируя свою татуировку
Тренер Реала жестко отреагировал на расистский скандал в матче с Бенфикой
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Брюгге Лига чемпионов
Михаил Олексиенко Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Испании указали на недостаток Ваната после сенсации против Барселоны
Футбол | 18 февраля 2026, 04:32 0
В Испании указали на недостаток Ваната после сенсации против Барселоны
В Испании указали на недостаток Ваната после сенсации против Барселоны

В Испании оценили Ваната и Цыганкова

МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
Футбол | 17 февраля 2026, 09:16 4
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»

«Жирона» сенсационно одолела «Барселону»

Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Футбол | 17.02.2026, 07:07
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Футбол | 17.02.2026, 07:55
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
«Подходит для штурмовых войск». В ТЦК заинтересовались скандальным игроком
Футбол | 17.02.2026, 21:02
«Подходит для штурмовых войск». В ТЦК заинтересовались скандальным игроком
«Подходит для штурмовых войск». В ТЦК заинтересовались скандальным игроком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
16.02.2026, 08:13 4
Бокс
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
16.02.2026, 08:29 17
Футбол
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
16.02.2026, 08:59 12
Хоккей
ГВАРДИОЛА: «Это лучшая команда Лиги чемпионов, сложно выиграть из-за них»
ГВАРДИОЛА: «Это лучшая команда Лиги чемпионов, сложно выиграть из-за них»
16.02.2026, 01:32
Футбол
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
17.02.2026, 09:26 22
Футбол
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
16.02.2026, 06:42
Футбол
ОИ-2026. Историческая гонка. Франция выиграла эстафету, неудача Украины
ОИ-2026. Историческая гонка. Франция выиграла эстафету, неудача Украины
17.02.2026, 16:53 52
Олимпийские игры
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты – небольшой боксер. Это жалкие ничтожные уроды»
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты – небольшой боксер. Это жалкие ничтожные уроды»
16.02.2026, 04:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем