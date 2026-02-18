ФОТО. Большой скандал: в раздевалке женской команды нашли скрытые камеры
Австрийский футбол потряс скандал со скрытыми камерами в раздевалке
Австрийский футбол потряен после обнаружения скрытых камер в раздевалке женской команды «Альтах».
Мужчина, обвиняемый в установке камер в раздевалке и душевых, предстанет перед судом на следующей неделе. По данным прокуратуры Фельдкирха, на записях идентифицированы около 30 женщин, некоторые рассматривают подачу гражданского иска. Команда выступает в высшем дивизионе Австрии.
Одна из футболисток рассказала, что игроки узнали о случившемся из СМИ и были «в полном шоке». По ее словам, пережить это будет непросто. Скандал вызвал широкий резонанс. Министр спорта Микаэла Шмидт назвала произошедшее «отвратительным» и потребовала полного расследования и серьезных изменений со стороны клуба.
Обвиняемому вменяют незаконное использование записывающих устройств и хранение материалов сексуального характера. Записи были обнаружены в рамках международного расследования. Клуб заявил, что предоставил игрокам поддержку и сотрудничает с футбольными и спортивными органами для усиления мер безопасности.
Власти подчеркивают: в спорте необходимо значительно усилить профилактику, чтобы подобное никогда не повторилось.
