ФОТО. Месси удивил жену гигантским подарком на День влюбленных

Антонела Роккуццо показала в Instagram огромный подарок, который получила от Лионеля Месси на День святого Валентина.

Вместо громких жестов аргентинец устроил романтический ужин, подарил клубнику в шоколаде с надписью «LOVE» и гигантского плюшевого медведя. Трогательные кадры из Майами быстро стали вирусными.

Месси и Роккуццо женаты с 2017 года. Сейчас Антонела является лицом бренда Anastasia Beverly Hills.

В интервью Роккуццо рассказывала, что семья ведtт здоровый образ жизни: правильное питание, отказ от алкоголя и внимание к ментальному здоровью. Сам Месси подчеркивает, что дома он «обычный отец и муж», ценящий приватность и спокойствие.

В прошлом сезоне форвард помог «Интер Майами» выиграть MLS Cup. Остается интригой, сыграет ли 38-летний Месси за сборную Аргентины на ближайшем чемпионате мира – сам он признаётся, что очень хотел бы принять участие.