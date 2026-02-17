Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
17 февраля 2026, 23:52 | Обновлено 17 февраля 2026, 23:56
ФОТО. Месси удивил жену гигантским подарком на День влюбленных

Вот как Месси отпраздновал День святого Валентина

Instagram. Лионель Месси и Антонела Роккуццо

Антонела Роккуццо показала в Instagram огромный подарок, который получила от Лионеля Месси на День святого Валентина.

Вместо громких жестов аргентинец устроил романтический ужин, подарил клубнику в шоколаде с надписью «LOVE» и гигантского плюшевого медведя. Трогательные кадры из Майами быстро стали вирусными.

Месси и Роккуццо женаты с 2017 года. Сейчас Антонела является лицом бренда Anastasia Beverly Hills.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В интервью Роккуццо рассказывала, что семья ведtт здоровый образ жизни: правильное питание, отказ от алкоголя и внимание к ментальному здоровью. Сам Месси подчеркивает, что дома он «обычный отец и муж», ценящий приватность и спокойствие.

В прошлом сезоне форвард помог «Интер Майами» выиграть MLS Cup. Остается интригой, сыграет ли 38-летний Месси за сборную Аргентины на ближайшем чемпионате мира – сам он признаётся, что очень хотел бы принять участие.

фото lifestyle Антонела Роккуццо Лионель Месси День святого Валентина Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Максим Лапченко Источник: Goal.com
Комментарии
