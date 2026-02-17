Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. россиянин получил прямую красную карточку в матче ЛЧ Монако – ПСЖ
Лига чемпионов
17 февраля 2026, 23:35 | Обновлено 17 февраля 2026, 23:39
1447
5

Александр Головин жестко сыграл против Витиньи и сразу же был удален с поля

Getty Images/Global Images Ukraine

российский хавбек Монако Александр Головин получил прямую красную карточку в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 против ПСЖ.

Рефери удалил россиянина на 48-й минуте после того, как тот жестко прямой ногой сыграл против Витиньи, не дотронувшись до мяча.

Спустя 19 минут (на 67-й) парижане вышли вперед – дубль оформил Дезире Дуэ, который сделал счет 3:2 в пользу подопечных Луиса Энрике.

Монако и ПСЖ проводят поединок 17 февраля на стадионе Луи II. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Забавно, что для Головина это вторая красная за пять дней. 13 числа он был удален в игре 22-го тура Лиги 1 против Нанта.

футбол Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Андрій Заліщук
А можно його якось вилучити прямим рейсом до росісі без права на повернення?
Dynamo1927
Одним мокшей меньше стало
sahka1981
Молодець)
До речі, це саме з ним Маліновський обнімався і тиснув руку посміхаючись після матчу, коли грав за Марсель.
АК.228
🥲
