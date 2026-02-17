российский хавбек Монако Александр Головин получил прямую красную карточку в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 против ПСЖ.

Рефери удалил россиянина на 48-й минуте после того, как тот жестко прямой ногой сыграл против Витиньи, не дотронувшись до мяча.

Спустя 19 минут (на 67-й) парижане вышли вперед – дубль оформил Дезире Дуэ, который сделал счет 3:2 в пользу подопечных Луиса Энрике.

Монако и ПСЖ проводят поединок 17 февраля на стадионе Луи II. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Забавно, что для Головина это вторая красная за пять дней. 13 числа он был удален в игре 22-го тура Лиги 1 против Нанта.

ФОТО. россиянин получил прямую красную карточку в матче ЛЧ Монако – ПСЖ