ФОТО. россиянин получил прямую красную карточку в матче ЛЧ Монако – ПСЖ
Александр Головин жестко сыграл против Витиньи и сразу же был удален с поля
российский хавбек Монако Александр Головин получил прямую красную карточку в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 против ПСЖ.
Рефери удалил россиянина на 48-й минуте после того, как тот жестко прямой ногой сыграл против Витиньи, не дотронувшись до мяча.
Спустя 19 минут (на 67-й) парижане вышли вперед – дубль оформил Дезире Дуэ, который сделал счет 3:2 в пользу подопечных Луиса Энрике.
Монако и ПСЖ проводят поединок 17 февраля на стадионе Луи II. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Забавно, что для Головина это вторая красная за пять дней. 13 числа он был удален в игре 22-го тура Лиги 1 против Нанта.
