Украина. Премьер лига
19 февраля 2026, 00:14
Лидер Динамо: «В этой стране и свет есть, и поля хорошие...»

Пихаленок – о сборах в Турции

Лидер Динамо: «В этой стране и свет есть, и поля хорошие...»
ФК Динамо. Александр Пихаленок

Один из лидеров киевского «Динамо» Александр Пихаленок поделился мыслями о зимних сборах команды в Турции.

– Какие у вас ощущения после возвращения домой, в Киев?

– Если честно, очень сильно соскучился по дому. Да, в Турции и свет есть, и поля хорошие, и все остальное, но дом есть дом. В гостях хорошо, а дома лучше. Все ребята уже очень сильно хотели домой, особенно в последнюю неделю.

Сейчас самое главное хорошо подготовиться к первой игре и, конечно, хочется в ней победить.

«Динамо» уже 20 февраля возобновит выступления в УПЛ и сыграет в 18:00 против «Руха».

Александр Пихаленок Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
