Лидер Динамо: «В этой стране и свет есть, и поля хорошие...»
Пихаленок – о сборах в Турции
Один из лидеров киевского «Динамо» Александр Пихаленок поделился мыслями о зимних сборах команды в Турции.
– Какие у вас ощущения после возвращения домой, в Киев?
– Если честно, очень сильно соскучился по дому. Да, в Турции и свет есть, и поля хорошие, и все остальное, но дом есть дом. В гостях хорошо, а дома лучше. Все ребята уже очень сильно хотели домой, особенно в последнюю неделю.
Сейчас самое главное хорошо подготовиться к первой игре и, конечно, хочется в ней победить.
«Динамо» уже 20 февраля возобновит выступления в УПЛ и сыграет в 18:00 против «Руха».
