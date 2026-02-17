Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
17 февраля 2026, 23:27 | Обновлено 17 февраля 2026, 23:39
ДЕВУШКА ДНЯ. Тара Кирк – красавица, которая не любит популярность

5 млн просмотров каждую неделю и грань, которую перешли фанаты

ДЕВУШКА ДНЯ. Тара Кирк – красавица, которая не любит популярность
Getty Images/Global Images Ukraine. Тара Кирк

Вирусная звезда «Питерборо Уимен» Тара Кирк призналась, что внимание в соцсетях «перешло черту» и привело к ее сексуализации.

22-летняя нападающая перешла из «Лестера» в 2022 году и в дебютном сезоне забила 12 мячей, а клубная графика с ее голами в X регулярно набирала более пяти миллионов просмотров. Однако Кирк заметила, что обсуждения все чаще касались ее внешности, а не игры.

В эфире talkSPORT она рассказала, что несколько недель подряд получала по пять миллионов просмотров и не понимала причины ажиотажа. Со временем стало ясно: внимание было не только позитивным, но и «на грани сексизма».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

«Мне пришлось научиться балансировать между хорошим и плохим», – призналась футболистка.

Из-за наплыва комментариев о ее внешности клубу пришлось удалить часть публикаций ради благополучия футболистки.

При этом Кирк стала культовой фигурой в женском футболе. В 16 лет она получила вызов в сборную Ирландии, окончила Лафборо университет и активно путешествует вне поля.

фото lifestyle девушки чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
