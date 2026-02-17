ФОТО. Экс-футболист Реала стал «таксистом» после завершения карьеры

Бывший футболист «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар откровенно рассказал о своей жизни после завершения карьеры. В интервью он признался, что теперь его будни совсем не связаны с большим футболом – большую часть времени бельгиец посвящает семье.

«Моя жизнь сейчас довольно простая. Я отец пятерых детей», – отметил Азар.

По словам экс-футболиста, сегодня он чувствует себя скорее «водителем такси», чем профессиональным игроком:

«Сейчас я больше таксист, чем футболист, но меня это устраивает».

Азар также задумался о том, как быстро проходит время в спорте:

«Жизнь проходит очень быстро, особенно в футболе. Еще вчера мне было 19, а сегодня уже 35».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Бывший игрок подчеркнул, что после завершения карьеры важно уметь наслаждаться каждым моментом:

«Нужно получать удовольствие от жизни – не только в футболе, но и во всем».

Напомним, Азар завершил профессиональную карьеру осенью 2023 года. После выступлений за «Лилль», «Челси» и «Реал» бельгиец решил сосредоточиться на семье и личной жизни.

Похоже, один из самых ярких футболистов своего поколения нашел гармонию вдали от стадионов и шумных трибун.