ФОТО. Экс-футболист Реала стал «таксистом» после завершения карьеры
Азар поделился мыслями о времени, возрасте и жизни вне футбола
Бывший футболист «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар откровенно рассказал о своей жизни после завершения карьеры. В интервью он признался, что теперь его будни совсем не связаны с большим футболом – большую часть времени бельгиец посвящает семье.
«Моя жизнь сейчас довольно простая. Я отец пятерых детей», – отметил Азар.
По словам экс-футболиста, сегодня он чувствует себя скорее «водителем такси», чем профессиональным игроком:
«Сейчас я больше таксист, чем футболист, но меня это устраивает».
Азар также задумался о том, как быстро проходит время в спорте:
«Жизнь проходит очень быстро, особенно в футболе. Еще вчера мне было 19, а сегодня уже 35».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Бывший игрок подчеркнул, что после завершения карьеры важно уметь наслаждаться каждым моментом:
«Нужно получать удовольствие от жизни – не только в футболе, но и во всем».
Напомним, Азар завершил профессиональную карьеру осенью 2023 года. После выступлений за «Лилль», «Челси» и «Реал» бельгиец решил сосредоточиться на семье и личной жизни.
Похоже, один из самых ярких футболистов своего поколения нашел гармонию вдали от стадионов и шумных трибун.
🚨🗣️ Eden Hazard on his life after football: "My life is quite simple. I am a father of five children."— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 17, 2026
"Right now I'm more of a taxi driver than a footballer, but that's okay."
"Life goes by very quickly, especially in football. Yesterday I was 19 years old, and today I am… pic.twitter.com/3aRVBllVco
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даниил Колесник попал в скандал
Экс-наставник киевлян – о Трампе