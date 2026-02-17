ФОТО. Трубин оформил суперсейв в первом тайме матча ЛЧ Бенфика – Реал

Украинский голкипер лиссабонской Бенфики Анатолий Трубин оформил крутой сейв в конце первого тайма первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 против мадридского Реала.

Перед завершением первой 45-минутки сливочные провели нескольк опасных атак. Вначале Килиан Мбаппе не самым удачным образом пробил и Трубин, оставаясь по центру, отбил удар.

Реал продолжил нагнитать вторым темпом и, находясь в штрафной, с левой ноги по низу мяч закрутил в дальний угол Арда Гюлер. Трубин успел среагировать, сложился и перевел мяч на угловой, оформив суперсейв.

Бенфика и Реал завершили первый тайм со счетом 0:0. Команды играют на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.