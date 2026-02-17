Арбелоа лучше антидепрессантов. Обзор 24 тура Ла Лиги

Вы готовы к этому разговору: а вдруг «Реалу» с Мбаппе хуже, чем было бы без него? Килиан вполне может претендовать на Золотой мяч по итогам сезона, но с лета мы раз за разом видим, что без него в составе «Реалу» вроде бы как и норм. Конечно, без француза мадридский клуб не выходил на финалы и большие матчи, но в 2 последних турах Ла Лиги без звезды на острие побеждал 5:1 и 4:1 – более чем уверенно. В последнем поединке расцвел Вини, до этого – Гарсия. Вероятно, без Мбаппе мы бы увидели больше и старого-доброго Джуда с его фирменными рывками в штрафную площадь. Так вот, такая мысль: а вдруг «Реалу» в 2026 году просто не нужна звезда? Не конкретно Мбаппе, а вообще. Вдруг «Реал» готов быть командой, где каждую неделю новый герой. Или одни и те же 3-4, но не один Килиан. А что, если из-за Мбаппе другие становятся хуже?

Но, как уже знаете, на этой неделе не становились: француза на поле мы не видели в чемпионате. Его поберегли и для ЛЧ. Вот они, приоритеты! Кому нужна та Ла Лига... Ну, хотя бы мне. И каждому, кто читает эти строки. Ниже вспомним, за что мы любим этот чемпионат. И за что не любим тоже.

Новая эра

Кто-то считает, что новая эра «Атлетико» началась несколько лет назад, когда Симеоне заставил Облака разыгрывать мяч коротко от ворот. Кто-то – что в момент, когда мадридцы начали гораздо больше инвестировать в атаку, чем в оборону. Мое мнение: новая эра «Атлетико» началась в эти выходные. Не из-за поражения «Райо» (0:3) – из-за продолжения серии сенсационных результатов. Старый «Атлетико» гарантировал стабильность. Не радовал шоу, но был надежным: если даже не 1:0, то без шок-результатов. А новый за 2 недели успел обменяться победами с «Бетисом» (5:0 в гостях и 0:1 дома), опозорил «Барселону» (4:0) и теперь опозорился сам с «Вальекано» (0:3). Все, теперь результаты «матрасников» – рандом. И это хорошо: ну наконец-то перемены! Поражение «Райо» – болезненное, но кроме этого – маркер прогресса. Стабильный «Атлетико» титулы не выигрывал: может, сумеет этот?

Повседневность и антидепрессанты

Еще один абзац о «Реале», который победил с Арбелоа в чемпионате уже в пятый раз подряд. Чувствую потребность как-то это охарактеризовать и прокомментировать, поэтому делаю это: получилось… обыденно. Матчи мадридцев больше не воспринимаются как событие. Причем не только для меня – как будто и для самих футболистов. Теперь в соперниках не «Сосьедад» в форме, а просто очередной оппонент. Поэтому и 4:1 вместо проблем. Понемногу появляется ощущение, что в «Реале» теперь все просто выполняют свою работу. Арбелоа пока не делал ничего экстраординарного – просто навел порядок. Без жестких изменений, без ощутимых ограничений, без слишком серьезных интервью. После прощания с Хаби «Реалу» не просто нормально, а даже более спокойно. Как будто тревожник наконец подобрал нужный антидепрессант и зажил полноценно. Однако Арбелоа даже лучше АД: пока побочных эффектов после его назначения не замечено.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

Впервые

Ни разу в сезоне до сих пор «Вильярреал» не уступал в чемпионате клубам ниже 5 строчки таблицы. До прошлой недели: теперь проиграл «Хетафе» (1:2). Причем по делу: у соперника преимущество в 2 раза по xG, у «субмарины» – только 8 ударов по воротам. Просто плохой матч от «Вильярреала», который окончательно закрывает для команды путь к чемпионству. Место в топ-4 никуда не денется (у конкурентов меньше очков и больше матчей в календаре), поэтому сезон для подопечных Марселино де-факто завершен. Надо просто доиграть и летом разбежаться: раньше боссы «субмарины» не попытались сделать команду топовой даже с Эмери и выигрышем ЛЕ, так зачем рисковать сейчас? Даешь распродажу! И даешь свободу Марселино. «Вильярреал» – проект до лета, который исчерпал себя уже в феврале. Обидно. Есть ощущение, что дальше его матчи смотреть будет все труднее.

А форвард будет?

У «Барселоны» 4 поражения в чемпионате, из них 3 – в матчах, где она набрала 2+ xG, но второй мяч так и не забила. То есть каждый раз подводит не качество футбола, а реализация. Теперь команда проиграла «Жироне» (1:2) после того, как Ямаль запорол выход один на один и пенальти. И это нормально, потому что Ламин не бомбардир – он не будет забивать каждую неделю. Точно не в этом возрасте. Сейчас он создает моменты как на конвейере, и этого уже более чем достаточно. Было бы, имей «Барселона» сильного нападающего. Но она играет без такового: Левандовски уже не тот, а Торрес слишком нестабилен в завершении атак. Если «Барселона» выиграет хотя бы 11 из 14 последних матчей сезона Ла Лиги, то наберет 90+ очков за чемпионат – а с топ-нападающим могла бы претендовать на все 100+. Просто сейчас между каталонцами и статусом лучшей команды мира стоит 1 трансфер. Скоро выборы президента, и хороший кандидат будет знать, что обещать фанатам...

Вальверде – черепаха

Наверное, вы видели в соцсетях эти видео «гонок», где рядом ставят черепаху и собачку или кролика, говорят добраться до финиша... и побеждает именно обладательница панциря. Потому что ее не отвлекают зрители, камеры. Потому что ее не интересуют потенциальные развлечения на пути. Потому что ее нервная система проще. Так вот, эта черепаха — Эрнесто Вальверде. У «Атлетика» ужасный сезон: летом мало трансферов, после — травмы, в частности вылет из-за повреждения Нико, да еще и такая ненужная Лига чемпионов... Итог — место на стыке двух последних третей таблиц на экваторе чемпионата. Реакция маэстро с домом на спине? Тотальное спокойствие. И, конечно, движение вперед. «Атлетик» продолжает играть в то же самое. И продолжает не усложнять. Просто себе ползет, не обращая внимания на критику. Уже заполз в топ-9. Набрал 7 очков за 3 последних тура. Теперь одержал волевую победу над «Овьедо» (2:1). Скоро перегонит и кролика, и собачку – и снова сыграет в Европе. Завидую нервной системе Эрнесто.

О других матчах

Тур должен был начаться в пятницу матчем «Эльче» и «Осасуны», но те очень не хотели стартовать так рано – поэтому оставили зрителей без голов (0:0). На радости от моей похвалы в обзоре прошлого тура Пеллегрини снова победил с «Бетисом» в гостевом матче Ла Лиги, теперь – «Мальорку» (2:1). Кстати, впервые в сезоне выиграл 2 подряд поединка чемпионата вне дома – хвалю деда снова, чтобы дальше было 3. Другой севильский коллектив также хвалю: против «Севильи» теперь просто страшно играть в футбол. 25% владения мячом и 3 красные карточки против «Алавеса» – это катастрофа, а вот счет 1:1 в матче – даже очень норм. Команда психов, которые любят бить по ногам, а не по мячу? К такому мы привыкли, но чтобы это был не «Хетафе»... «Леванте» после поражения дома от «Валенсии» (0:2) смело отправляем в Сегунду, а «Сельту» после веселого матча с «Эспаньолом» (2:2) – снова в ЛЕ, чтобы развлекала не только испанцев.

Сборная тура

Победа «Жироны» – очень командная, поэтому из нее возьмем «только» 2 футболиста. Конечно, на позицию «десятки» – Лемара с его забитым голом. Тома забивает настолько редко, что если не сейчас, то, возможно, уже никогда. Второй представитель от «Жироны» – защитник Блинд. В 35 лет почти сдержал атаку «Барселоны», совершил больше всех в составе пасов и 12 оборонительных действий. Был очень близок к месту в нашем составе защитник команды Мартинес, но не пустил его на левый фланг обороны Иглесиас из «Хетафе»: 8 отборов и голевой пас. Такое не перебить. На противоположном фланге найдем место Тренту из «Реала». За голевой пас и 8 из 11 точных длинных пасов – кажется, англичанин вернулся. Пользуемся моментом.

Последний защитник в нашей четверке – Менди из «Райо». Ранее уже попадал в сборную за надежную игру у собственных ворот, а теперь с нами благодаря своему голу в ворота «Атлетико». Хотя и свои 10 действий в защите также успел выполнить. Над ним в центре поля – Валентин. Также из «Райо». Также за гол и надежную игру против мяча. Ну а закрепит доминирование в нашей сборной футболистов «Вальекано» вратарь команды Баталья. Сыграл на ноль. Совершил 3 сейва, 2 из которых – из пределов вратарской. Лично меня убедил. Еще 2 позиции в центре поля займут Хаурехисар из «Атлетика» и Милья из «Хетафе». У первого в активе забитый мяч – понятно, у второго – 8 отборов мяча. О Милье пишу уже третью неделю, что тот играет сам – теперь разнес «Вильярреал».

Наша пара форвардов – Винисиус из «Реала» и Мартинес из «Алавеса». Как ни странно, постоянный гость сборной – именно второй. Нападающий команды-середняка уже попадал в нашу команду даже без забитых, а в этом туре отличился – варианта не взять его не было. К единственному голу команды добавил 6 выносов мяча из собственной штрафной. Я честно не знаю, что там в своих матчах такого делает «Алавес», что Мартинес с нами то за голы, то за пасы, то за отборы, то за выносы, но пусть не останавливается. Вини в команде недели за 2 гола с пенальти и кучу созданных возможностей для себя и партнеров, как в старые-добрые времена. Тренер недели – Матиас Алмейда из «Севильи». Хотя бы за то, что не вырвал на себе все волосы до конца игры, которую его команда завершала с 3 удалениями.

А если серьезно, то за адаптивность: нужно знать, когда запарковать «автобус» с 53% точности пасов после удаления. «Севилья» в топе лучших команд лиги по среднему владению, поэтому такой отказ от собственного стиля дома (и достижение благодаря этому результата!) заслуживает награды. Пусть даже из-за форс-мажорных обстоятельств.

4-3-1-2: Баталья («Райо») – Иглесиас («Хетафе»), Блинд («Жирона»), Менди («Райо»), Александр-Арнольд («Реал Мадрид») – Валентин («Райо»), Милья («Хетафе»), Хаурехисар («Атлетик») – Лемар («Жирона») – Винисиус («Реал Мадрид»), Мартинес («Алавес»)

Тренер тура – Алмейда («Севилья»)

Игрок тура – Иглесиас («Хетафе»)

Факты тура:

– 2 гостевую победу в сезоне одержала «Валенсия». Это уже столько же, сколько за весь предыдущий. Сделала это буквально за месяц. На пару предыдущих выигрышей вне дома потратила 10 – почти год;

– 9 голов забил «Реал» за 2 последних матча Ла Лиги без Мбаппе в составе. Это в среднем по 4.5 за 90 минут, с Килианом в этом сезоне – ровно по 2 за матч;

– 3 домашних матча подряд отличается в Примере «Овьедо». До этого забил суммарно только 2 гола за 9 поединков на своем поле. Возможно, если бы стартовал с нынешним тренером, не был бы сейчас в зоне вылета;

– 7 побед в розыгрыше Ла Лиги одержала «Жирона», причем каждую из них – без преимущества в 1+ xG. То есть не переигрывает соперников вообще, а все выигрыши – за счет лучшей реализации;

– 9 туров подряд отличался в чемпионате Испании «Эльче». Его серию с голами прервала «Осасуна» (0:0). Последняя благодаря этой ничьей набрала 7+ очков за 3 последовательных гостевых матча Ла Лиги впервые с 2021 года;

– 7 случай в сезоне, когда «Жирона» выигрывает, а хотя бы 1 украинец оформляет голевое действие в матче. Без вклада Ваната или Цыганкова в чемпионате в последний раз команда побеждала еще в прошлом розыгрыше.

Выступления наших

Ванат спас для себя матч с «Барселоной» ассистом. Если бы не голевой пас, я бы сейчас писал строчки с его сокрушительной критикой. Реализация – ужас. С другой стороны, Влад с помощью партнеров уничтожил оборонительную линию лучшей по качеству футбола команды Испании – дорогого стоит. У Цыганкова удары, пасы под удары, активность – топ-матч, короче. Если бы не украинцы, «Жирона» бы не победила. С другой стороны, она не победила бы и без ошибки судьи... Ладно, абзац не об этом. Главное: отдельные личности доказали в матче с «Барсой», что, если вдруг что случится, не должны работать в Сегунде. Это Ванат. Это Цыганков. Это Мичел, который хорошо подготовился к матчу с чемпионом Испании. Топы по местным меркам в игре, в которой должны были себя «продать», сумели себя «продать». Как дорого и куда? Приходите летом – тогда расскажу.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.