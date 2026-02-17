Матеус Шавьер готов перейти в Шахтер. Он хочет играть в Европе

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 февраля 2026, 22:10 |
1736
2

«Горняки» могут до закрытия зимнего трансферного окна подписать еще одного бразильца

x.com/Ekremkonur. Матеус Шавьер

Бронзовый призер минувшего розыгрыша УПЛ «Шахтер» может уже в самое ближайшее время подписать еще одного бразильского легионера.

«Горняки» проявляют активный интерес к 18-летнему вингеру «Сантоса» Матеусу Шавьеру, которого информированные источники называют приоритетным кандидатом на трансферном рынке для украинского клуба.

Сам Шавьер готов к трансферу, стремится развиваться далее и хочет выступать за известные европейские клубы.

Отметим, что Матеус Шавьер блестяще проявил себя в нынешнем году на молодежном Кубке Сан-Паулу – Копинье, – где сумел отличиться 5 голами в 5 матчах.

Сантос Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Экрем Конур
Alex86 1
Не мудрено шо шахта тему двигает с натурализацией коль клуб может в бразильскую серию заявляться 
Remark
Судячи, що відбувається в Україні (в я не про війну, а про відлов людей), то у нас не Європа точно.
