Матеус Шавьер готов перейти в Шахтер. Он хочет играть в Европе

Бронзовый призер минувшего розыгрыша УПЛ «Шахтер» может уже в самое ближайшее время подписать еще одного бразильского легионера.

«Горняки» проявляют активный интерес к 18-летнему вингеру «Сантоса» Матеусу Шавьеру, которого информированные источники называют приоритетным кандидатом на трансферном рынке для украинского клуба.

Сам Шавьер готов к трансферу, стремится развиваться далее и хочет выступать за известные европейские клубы.

Отметим, что Матеус Шавьер блестяще проявил себя в нынешнем году на молодежном Кубке Сан-Паулу – Копинье, – где сумел отличиться 5 голами в 5 матчах.