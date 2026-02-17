Матеус Шавьер готов перейти в Шахтер. Он хочет играть в Европе
«Горняки» могут до закрытия зимнего трансферного окна подписать еще одного бразильца
Бронзовый призер минувшего розыгрыша УПЛ «Шахтер» может уже в самое ближайшее время подписать еще одного бразильского легионера.
«Горняки» проявляют активный интерес к 18-летнему вингеру «Сантоса» Матеусу Шавьеру, которого информированные источники называют приоритетным кандидатом на трансферном рынке для украинского клуба.
Сам Шавьер готов к трансферу, стремится развиваться далее и хочет выступать за известные европейские клубы.
Отметим, что Матеус Шавьер блестяще проявил себя в нынешнем году на молодежном Кубке Сан-Паулу – Копинье, – где сумел отличиться 5 голами в 5 матчах.
