Черноморец определился со всеми зимними спаррингами

Почти через месяц после выхода из отпуска «Черноморец» начнет серию контрольных матчей с партнерами‑спаррингами из других городов.

Как стало известно Sport.ua, все они – представители разных лиг.

23 февраля «моряки» сыграют в гостях с одним из ведущих клубов элиты, житомирским «Полесьем», а на следующий день, 24-го, примут винницкую «Ниву».

Далее по плану «Черноморец» отправится в Киевскую область, где 8 марта сыграет с ковалевским «Колосом». А 14 марта в Одессе запланирован спарринг с тернопольской «Нивой».

После этого команда Романа Григорчука начнет непосредственную подготовку к стартовому матчу чемпионата первой лиги, базовым днем которого является 21 марта. Соперником одесситов будет ЮКСА.

