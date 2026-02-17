Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Черноморец определился со всеми зимними спаррингами
Украина. Первая лига
17 февраля 2026, 19:48 | Обновлено 17 февраля 2026, 19:56
«Моряки» будут чередовать домашние и выездные спарринги

ФК Черноморец

Почти через месяц после выхода из отпуска «Черноморец» начнет серию контрольных матчей с партнерами‑спаррингами из других городов.

Как стало известно Sport.ua, все они – представители разных лиг.

23 февраля «моряки» сыграют в гостях с одним из ведущих клубов элиты, житомирским «Полесьем», а на следующий день, 24-го, примут винницкую «Ниву».

Далее по плану «Черноморец» отправится в Киевскую область, где 8 марта сыграет с ковалевским «Колосом». А 14 марта в Одессе запланирован спарринг с тернопольской «Нивой».

После этого команда Романа Григорчука начнет непосредственную подготовку к стартовому матчу чемпионата первой лиги, базовым днем которого является 21 марта. Соперником одесситов будет ЮКСА.

Ранее экс‑футболист «Динамо» Максим Коваль прокомментировал возвращение в чемпионат Украины.

Черноморец Одесса товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд Полесье Житомир Нива Винница Нива Тернополь Колос Ковалевка
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
